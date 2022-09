Ato conjunto do "Setembro Amarelo" em favor da vida - Divulgação

Ato conjunto do "Setembro Amarelo" em favor da vidaDivulgação

Publicado 19/09/2022 16:41

Um ato da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no centro de Teresópolis, com a participação de todos os seus Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), lembrará a campanha “Setembro Amarelo” – mês de prevenção e combate ao suicídio – da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). A ação, com o tema “a vida é a melhor escolha”, ocorre na manhã de quinta-feira (22 de setembro), na Praça Baltazar da Silveira (da Igreja Matriz de Santa Teresa), com a exibição de cartazes temáticos e a distribuição de folders alertando a população para este que é um dos mais recorrentes e dolorosos problemas de saúde pública no país e no mundo.

A ideia da ação conjunta dos CRAS é conscientizar a população sobre a importância da vida e de procurar ajuda profissional para tratar de questões referentes à saúde mental. Além disso, os CRAS e o CREAS Teresópolis realizam atendimento especializado e encaminhamento para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPSI), órgão da Secretaria Municipal de Saúde.