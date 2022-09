Empresários de Teresópolis se reúnem no evento Tutore Talk - Andréa Brito

Publicado 18/09/2022 22:48

Neste sábado, 17/09, um grupo de empresários de diferentes setores da economia se reuniu para discutir novas formas de empreender através da consultoria de negócios, novo mercado em alta representado pela Tutore, Consultoria de Desenvolvimento de negócios. Franquia em expansão no Brasil, a empresa presta atendimento a pequenos e médios empresários oferecendo vários tipos de pacote de acordo com a necessidade identificada em cada empresa.



O evento Tutore Talk contou com os sócios da Tutore em Teresópolis, Bruna Monteiro e Alexandre Castro, ambos com larga experiência no atendimento ao cliente e na orientação empresarial. Durante a reunião na Academia RVfitness, os participantes puderam entender os vários produtos oferecidos pela consultoria, e de que maneira as empresas podem se beneficiar, sejam empresas já consolidadas ou aquelas ainda em formação.



Entre os serviços oferecidos está o ZTH5, Zero To Hero 5, um pacote que privilegia os planejamentos financeiro, estratégico, acelerador de vendas, equipe engajada e processos internos, um serviço voltado para empresas já em funcionamento, mas existem outros, de acordo com o perfil de cada empresário. Bruna explicou que “a Tutore procura dar assistência aos pequenos e médios empresários em todas as fases do negócio e em várias áreas. Quando não temos expertise sobre determinado tema, contratamos um especialista para prestar consultoria para a empresa.”



Alexandre Castro, um dos sócios da Tutore, destacou que “o mais importante para a pequena e média empresa é a assessoria nas várias etapas de consolidação da marca. E poder contar com uma consultoria já consolidada no Brasil faz toda a diferença para o pequeno e médio empreendedor.”



Entre os participantes, havia desde costureira especializada em roupas para pets, passando por profissionais da área de saúde, como médico e dentista, até beleza, alimentos e tecnologia. Empresários como Maurício Jodjahn Daher e Gisele Alves Daher, da Bit Help Soluções em Tecnologia; Deise Carboe, Viva Itália e Dóterra; Roberto Miralha, Dóterra; Kássia Callak, médica endocrinologista; Fabiano Gabry, dentista; Isabela Vidal Candéa, Candéa Consultoria, alimentos e rotulagem; Tatiana Vidal Candéa, Avec Amour, congelados; Paulo Oliveira, Serviços de Massoterapia; Matheus Simões, KNN Idiomas; Gisele Braga e Juliana Fernandes, Gloss Studio de Beleza e Closet Gloss; Bruno Cruz e Juliana Razante, Família Pet Terê; Andreia Razante, Atelier Criações; Lucas Almeida, Tailee Express; Moisés, Deivid e Ivan, New Connect; Guilherme Ribeiro, Agência G Studio.