Prefeitura de Teresópolis passa a receber impostos e taxas municipais via PIXDivulgação

Publicado 15/09/2022 15:09 | Atualizado 15/09/2022 15:09

Ampliando seus canais digitais, a Prefeitura de Teresópolis passa a emitir as guias de tributos e taxas municipais contendo o código para pagamento via PIX. Além do IPTU, ISS e guia de ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), o contribuinte pode utilizar esse meio eletrônico para pagar autos de infração e parcelamento de débitos tributários, tanto primeira como segunda vias.

“O cidadão pode tanto emitir suas guias on-line como fazer o pagamento via PIX de onde estiver, sem precisar vir à Prefeitura ou ir ao banco ou casa lotérica. O objetivo é facilitar a vida dos contribuintes, garantindo atendimento rápido e seguro. A Gestão do Prefeito Vinicius Claussen segue o conceito de Cidade Inteligente, com cada vez mais inovações tecnológicas nas rotinas do serviço público e no atendimento à população”, destaca o secretário municipal de Fazenda, Fabiano Latini.

Para ter acesso às guias com o QR Code para pagamento via PIX, o contribuinte deve estar com o cadastro de CPF atualizado no sistema da Secretaria Municipal de Fazenda. Do contrário, o código não será gerado.

Basta acessar o site da Prefeitura de Teresópolis – www.teresopolis.rj.gov.br e clicar nos ícones desejados, como Nota Fiscal e Guias de ISS, ITBI – Emissão e Consulta e Emissão de IPTU, por exemplo.