Evento é realizado pelo Colégio Estadual Euclydes da CunhaDivulgação

Publicado 15/09/2022 15:02

Nesta quinta, 15/09, e sexta, 16/09, a Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Araras, recebe a 12º Edição do Festival de Cinema de Teresópolis. Iniciativa do Colégio Estadual Euclydes da Cunha, o Festival é promovido por meio de uma comissão organizadora formada por alunos, com apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura.

Aberto à participação de alunos das redes pública e particular de ensino, nas categorias amador e profissional, o evento apresenta vídeos, clipes, animação, ficção e documentários de curta duração e acontece entre 9h30 e 16h, com entrada franca.

“A Casa de Cultura de Teresópolis é palco deste projeto desde sua criação, um evento que já faz parte do calendário da Cultura. Parabenizo os alunos pela motivação e criatividade neste festival, que mostra o talento dos nossos jovens e adolescentes. Vale a pena prestigiar”, convida a secretária municipal de Cultura, Cléo Jordão.