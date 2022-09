Prefeito Vinicius Claussen e comissão fiscalizadora fizeram visita técnica ao local - Bruno Nepomuceno

Publicado 14/09/2022 13:59

O Prefeito Vinicius Claussen e os secretários de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, e de Fiscalização de Obras Públicas, Luiz Cláudio Moraes, e engenheiros que integram a comissão fiscalizadora da obra, acompanharam, juntamente com o representante da empresa contratada por licitação pela Prefeitura, Alessandro Gonçalves, o início da reforma do espaço onde vai funcionar o CICOP – Centro Integrado de Comando e Operações de Teresópolis, no 3º piso do Centro Administrativo Celso Dalmaso (ao lado da Câmara de Vereadores).

No valor de R$ 689 mil, a obra inclui a troca do telhado, do foro e do piso, reforma elétrica, revisão hidráulica, colocação de divisórias, e também revestimento da fachada do prédio. A previsão é de que a reforma esteja pronta no prazo de 120 dias.

Com conceito e formato inédito no Interior do Estado, o projeto foi inspirado no COR – Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro – e funcionará como base de integração de diversos órgãos da administração pública, entre eles Segurança Pública, Defesa Civil, conservação, Meio Ambiente e trânsito.

O maior objetivo é diminuir o tempo de resposta e tornar o gerenciamento de crises climáticas, conservação, segurança pública e trânsito mais inteligente e eficiente. Além disso, o Centro funcionará como uma espécie de quartel-general, onde os demais serviços de Cidades Inteligentes serão interligados.

“Visitei alguns Centros de Operações no Rio e no Brasil e, a partir daí, concebemos o nosso projeto, respeitando as necessidades de Teresópolis. O CICOP será um marco na modernização dos serviços públicos. Será possível, por exemplo, gerenciar a iluminação pública, frotas de ônibus e coleta de lixo. O CICOP propõe uma nova lógica na análise do comportamento e gestão da governança da cidade”, assinala o Prefeito Vinicius Claussen.

Projeto e recursos

O projeto do CICOP foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em conjunto com as secretarias de Defesa Civil, de Meio Ambiente, Segurança Pública e Planejamento/Projetos Especiais.

Teresópolis participou do Edital de Seleção de Emendas Parlamentares 2020, lançado pelo Deputado Federal Paulo Ganime, teve o projeto selecionado e foi contemplado com R$ 964 mil, através de emenda parlamentar. “O conceito que desenvolvemos em Teresópolis é inédito no interior do Estado e poderá servir de referência para todo o interior do Estado do Rio”, ressalta o secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg.