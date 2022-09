Escola Móvel do Senac - Divulgação

Publicado 13/09/2022 15:28

Bairro mais populoso do município, São Pedro recebe a Escola Móvel Moda e Beleza do SENAC/RJ, uma parceria com a Prefeitura de Teresópolis. Com a oferta de seis cursos gratuitos no segmento de beleza e inscrições marcadas para os dias 20 e 21 de setembro, a carreta-escola ficará baseada na Praça dos Expedicionários. Ampliando o atendimento de quem busca colocação no mercado de trabalho, a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária realizará no mesmo local o Feirão Emprega Terê, entre os dias 19 e 24 de setembro, com atendimento descentralizado da Casa do Trabalhador de Teresópolis.

“Entre os meses de maio e setembro, Teresópolis recebeu a Escola Móvel de Tecnologia do SENAC/RJ e mais de 100 alunos receberam os certificados dos cursos gratuitos de qualificação profissional na formatura realizada na última terça, 06/09. Agora, o município recebe mais uma escola móvel para qualificação em outro segmento que está sempre em expansão. Prefeitura e SENAC/RJ seguem unidos para ampliar o acesso da população aos cursos de formação, potencializando as oportunidades de quem busca capacitação para o mundo do trabalho”, frisou o Prefei to Vinicius Claussen.

Os cursos – Com a oferta de 140 vagas, a Carreta Escola Moda e Beleza realizará inscrições nos dias 20 e 21 de setembro para os cursos gratuitos de Manicure e Pedicure, Práticas de Trabalho dos Cabeleireiros, Técnicas Básicas de Maquiagem, Design de Sobrancelhas, Cabelo Crespos e Cacheados: cortes e finalizações, Penteados e Maquiagem. Com carga horária variando de 24 a 160 horas-aula, os cursos acontecerão de 21 de setembro a 02 de dezembro, de terça a quinta-feira, em dois turnos: 8h às 12h e 13h & agrave;s 17h.

O Feirão – Iniciativa do Pra Cima Terê – Programa Estratégico de Fortalecimento Econômico e Geração de Empregos, liderado pelo Prefeito Vinicius Claussen, o Feirão Emprega Terê da Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária vai disponibilizar oportunidades de emprego com e sem experiência, requerimento de carteira de trabalho digital, orientação sobre seguro-desemprego e qualifica ção profissional. De acordo com o perfil profissional solicitado pelos empreendedores, o candidato que participar do feirão poderá ser encaminhado para entrevistas com recrutadores de empresas com oportunidades de emprego. O atendimento será feito pela equipe da Casa do Trabalhador de Teresópolis entre os dias 19 e 24 de setembro.

“O Feirão é uma iniciativa de sucesso da Gestão do Prefeito Vinicius Claussen que aproxima empregadores e trabalhadores, possibilitando às empresas renovar o seu banco de currículos, entrevistar candidatos e selecionar os que mais se identificam com o perfil profissional buscado para as vagas oferecidas. Moradores do bairro de São Pedro e região não podem perder essa oportunidade”, destaca Lucas Guimarães, secretário municipal de Trabalho e coordenador geral do Feirão Emprega Terê.