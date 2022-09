Abertura dos Jogos Estudantis - Divulgação

Abertura dos Jogos EstudantisDivulgação

Publicado 12/09/2022 18:02

Cerca de 2.500 alunos de 26 escolas municipais, estaduais e particulares, e suas torcidas, têm encontro marcado no próximo sábado, 17, na abertura oficial dos Jogos Estudantis de Teresópolis 2022. A cerimônia será realizada às 10h, no Ginásio Pedro Jahara, o Pedrão, na Várzea, com entrada franca.

Realização da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Educação e de Esporte e Lazer, a competição acontecerá de 15 de setembro a 7 de outubro, reunindo estudantes entre 12 e 17 anos.

“É o evento esportivo estudantil mais importante de Teresópolis e que não acontecia há dois anos devido à pandemia. Com garra e espírito esportivo, os alunos vão representar suas escolas e mostrar seus talentos. Vamos prestigiar os jogos e assistir nossos jovens atletas em ação”, convida o Prefeito Vinicius Claussen, que estará presente à cerimônia de abertura dos JET. As secretárias de Educação, Satiele Santos, e de Esporte, Geovânia Maia, também participam do evento.

Serão disputadas 12 modalidades, masculino e feminino: futebol, futsal, voleibol, handebol, basquetebol, atletismo (provas de pista, salto em altura e salto em distância), cabo de guerra, badminton, orientação, tênis de mesa, xadrez e damas. Os jogos acontecerão no Ginásio Pedrão, Clube Comary, Clube dos Securitários, Golf Clube, Várzea F. C., Parnaso, E.M. Paulo Freire e CEHPT (Centro Educacional Helena de Paula Tavares).

Serviço

Abertura Oficial dos Jogos Estudantis de Teresópolis – JET 2022

Dia: Sábado, 17 de setembro

Horário: 10h

Local: Ginásio Poliesportivo Pedro Rage Jahara – Pedrão

Rua Tenente Luiz Meirelles, 211, Várzea

Entrada franca