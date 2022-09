Projeto de estímulo à prática do vôlei - Bruno Nepomuceno

Projeto de estímulo à prática do vôleiBruno Nepomuceno

Publicado 12/09/2022 10:22

O Sesc RJ em parceria com a Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, promoveu uma aula inaugural de vôlei no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara (Pedrão) para dar início ao Projeto Sesc + Esporte. Realizada nesta quinta-feira (8), a inauguração contou com a presença do bicampeão olímpico de vôlei, Giovane Gávio, que chancela a iniciativa.

Com o objetivo de estimular a prática de atividades físicas, a metodologia utilizada nas aulas será a do atleta, método de ensino que baseia-se na diversão, incentiva as crianças e jovens a aprender através do brincar. A proposta é atuar com mini quadras e equipamentos específicos e adequados a essa prática, como bolas mais leves e próprias para a iniciação. Além disso, é tornar o esporte leve e divertido, conectando a brincadeira à aprendizagem e estimular mais a prática da atividade física, peça fundamental para o desenvolvimento humano. Inicialmente, são 36 vagas para alunos entre 7 e 14 anos inscritos, formando duas turmas. As inscrições estão abertas desde agosto e ainda restam algumas vagas.

“Estamos fazendo história em Teresópolis lançando um projeto que tem tudo para ser referência não só no Estado do Rio, mas em todo o Brasil. Independentemente se vão ser campeões olímpicos ou não, vocês vão aprender os valores que o esporte ensina de uma forma lúdica, gostosa e simples. Então crianças e jovens, brinquem, aprendam e aproveitem esta oportunidade, pois com certeza vocês sairão deste projeto muito melhores do que entraram. Parabenizo o Prefeito e a Secretaria de Esporte pela iniciativa e que a parceria com o Sesc seja duradoura”, frisou o bicampeão olímpico, Giovane Gávio.

“Teresópolis assume o desafio de incentivar a prática do vôlei, uma das modalidades esportivas que tem raízes na nossa terra. Muitos talentos foram forjados através do esporte e nossa intenção é formar atletas vencedores, quem sabe campeões olímpicos. Agradeço a participação do Giovane Gavio, pois quando um campeão olímpico assina um projeto como esse, trabalhando o lado social, estimulando a prática esportiva e levando disciplina e alegria às famílias, com certeza é sinônimo de sucesso. Também agradeço ao Sesc pela parceria, à Fecomércio e ao Sincomércio por acreditarem no esporte em Teresópolis”, destacou o Prefeito Vinicius Claussen anunciando para a próxima semana a ordem de início da reforma de sete quadras em praças públicas de Teresópolis.

A expectativa é que o projeto Rede Sesc RJ + Esporte tenha longa duração em Teresópolis. “Em nome da Fecomércio, é uma honra fazer parte deste projeto piloto de fomento ao esporte, que tem um olhar direcionado para a criança e o jovem. Tenho certeza que mais esta parceria com a Prefeitura e toda sua equipe será sinônimo de sucesso”, afirmou Monica Velasques, gerente de Esporte e Lazer do Sesc-RJ, acompanhada pela equipe da Unidade Sesc Teresópolis: a gerente Operacional, Paula Gueiros, o analista de Esporte, André Alves, e o professor, Edilmar Simonazi.

“O objetivo da gestão do Prefeito Vinicius Claussen é utilizar o esporte como um instrumento de socialização com viés educacional e social para crianças e adolescentes. Este é mais um projeto de caráter inclusivo realizado em parceria com o Sesc RJ e o Giovane Gávio. Em nome de toda a equipe do Esporte, nosso agradecimento por acreditarem no potencial do esporte teresopolitano”, destacou a secretária de Esporte e Lazer, Geovânia Maia.

O diretor Pedro Turl representou o presidente do Sincomércio Teresópolis na aula inaugural do projeto. “Parabenizo a todos pela iniciativa, que vai mudar a vida de muitas crianças e jovens. Sempre joguei vôlei e hóquei pela cidade e estar aqui me fez relembrar bons momentos. Parabéns ao Prefeito Vinicius por tudo que tem feito em Teresópolis e ao Giovane pela parceria e carinho com os nossos adolescentes”, pontuou o diretor.

“Sabemos da importância de apoiar projetos sociais e esportivos como este. Como vereadora do esporte, fico feliz em fazer parte desse momento, pois o voleibol sempre foi a minha paixão. Eu me emociono ao ver todas essas crianças e jovens aqui, pois o esporte é fundamental e são eles que vão continuar a história de Teresópolis. Parabéns a todas as equipes envolvidas na iniciativa, tenho certeza que este é mais um projeto para somar no esporte teresopolitano”, ressaltou a vereadora Érika Marra, acompanhada do coordenador do Complexo Desportivo Marra, Jhony Marra.

As alunas de vôlei da Secretaria de Esporte comemoraram o lançamento de mais este projeto em Teresópolis, que vai reunir jovens e crianças de várias idades, proporcionando uma experiência diferente, com quadras reduzidas e bolas especiais. “Estou muito animada, acredito que vai ser bem diferente e interativo. Como gosto muito de vôlei, a motivação com esta novidade é muito maior. Estou ansiosa para que as aulas comecem logo”, disse a aluna Giovana dos Santos. “O método Giovane Gávio irá somar bastante neste contexto do vôlei aqui na cidade, estamos muito animados com esta iniciativa. O esporte é a minha paixão e nós esperamos que o projeto dê oportunidade para muitas crianças a participarem”, finalizou Melissa de Oliveira.

Também prestigiaram o evento a gerente de Relações Sindicais da Fecomércio Região Serrana, Ana Medeiros; a Secretária Municipal Elizabeth Mazzi (Turismo), os subsecretários municipais; Ana Braga (Projeto e Planejamentos Especiais), Filipe Rebello (Ordem Pública), Henrique Silva (Turismo), Jannaína Costa (Assessoria de Comunicação) e Julie Siqueira (Eventos).