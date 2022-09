29º Salão Nacional da Primavera - Divulgação

29º Salão Nacional da PrimaveraDivulgação

Publicado 09/09/2022 12:05

Seguem até este sábado, 11/09, as inscrições para o 29º Salão Nacional da Primavera, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na Casa de Cultura Adolpho Bloch (Praça Juscelino Kubitscheck, em Araras).

Criado para incentivar a criatividade dos artistas, revelar novos talentos e fomentar a cultura, o Salão é realizado pela Soarte – Sociedade dos Artistas de Teresópolis, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, da ASSCON e RZ&Filhos.

Comissão julgadora, formada por membros do meio artístico, selecionará e premiará as obras que mais se destacarem. Os vencedores receberão medalhas de ouro, de prata e de bronze e menção honrosa. Também será concedido um prêmio de aquisição.

O 29º Salão Nacional da Primavera será aberto ao público no dia 23 de setembro, às 19h, na Casa de Cultura, com a cerimônia de premiação e as obras poderão ser visitadas até o dia 31 de outubro.