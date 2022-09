Drogas apreendidas - Divulgação

Publicado 08/09/2022 17:11 | Atualizado 08/09/2022 17:11

Uma patamo do 30º BPM se deparou com as guarnições que deram ordem de parada, porém o motorista ignorou a ordem e fugiu pela rodovia sentido o bairro do meudon. Guarnições em apoio já haviam realizado um cerco, mas antes que o condutor chegasse acabou perdendo o controle da direção do veículo e colidiu frontalmente com outro veículo gm/meriva. Ressalta-se que durante a fuga uma mulher jogou pela janela do carona do veículo corsa o material acima relacionado.



Foi realizado socorro por equipes de socorristas da CRT e CBMERJ e socorridos ao hospital das clinicas de Teresópolis. O motorista ficou internado em estado crítico. A guarnição do CBMERJ constatou o óbito da mulher que estava no carona, ainda no local da ocorrência. As outras vítimas passam bem e sem risco de morte.

Diante todo o exposto as guarnições procederam à 110ª DP onde o material foi apresentado, periciado e apreendido. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante do motorista por tráfico de drogas e permanece no hospital sob custódia.