Publicado 06/09/2022 10:44

Pela manhã, os artistas do projeto ‘Cultura de Raiz’ subiram ao palco da Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Araras, levando todo o brilho e a originalidade da cultura popular. O público curtiu as apresentações dos cantores Álan Magalhães, Wanda Pinheiro, Lycia Maria, Bulo Fialho, Andreia Sant’Anna, Rachel Claussen, Mariana Vitória, Felix do Forró e amigos.

No final, alguns dos participantes assíduos do projeto foram homenageados com o certificado ‘Amigos da Casa de Cultura’, por colaborar ativamente com os eventos realizados no espaço cultural.

À tarde, o ‘Música na Matriz’ levou o Grupo de Chorinho Galo Preto à Matriz de Santa Teresa, onde os artistas interpretaram clássicos da música brasileira, de autores renomados como Paulinho da Viola, Tom Jobim, Elton Medeiros e Cartola, além de composições do bandolinista Afonso Machado, integrante do Grupo.

Quem estava na Matriz conferiu o virtuosismo dos músicos Alexandre Paiva (cavaquinho), José Maria Braga (flauta), Afonso Machado, (bandolim e direção musical) e os músicos Diego Zangado (percussão), Tiago Machado (violão) e Zé Luís Maia (baixo) e a qualidade do repertório composto por música brasileira de altíssima qualidade. O Grupo de Chorinho Galo Preto foi homenageado com um certificado, entregue pela Secretaria Municipal de Cultura em nome do Prefeito Vinicius Claussen, como forma de agradecimento pela belíssima apresentação.

Para a secretária de cultura, Cléo Jordão, “estes dois tradicionais eventos permitem que públicos de diferentes nichos possam usufruir de música de qualidade, além de possibilitar a artistas locais e de outros municípios alcançarem plateias que estão interessadas em consumir produtos culturais de qualidade e relevância”.