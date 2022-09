Desfilo cívico marca comemorações do 7 de Setembro em Teresópolis - O DIA

Publicado 05/09/2022 13:48

Na próxima quarta-feira, 7 de setembro, a partir das 10h, em homenagem ao bicentenário da Independência do Brasil, Teresópolis vai levar para a Avenida J. J. de Araújo Regadas (Parque Regadas) mais de dois mil alunos das redes pública (municipal e estadual) e particular, instituições públicas, civis e militares. E para garantir tranquilidade durante a apresentação, a Guarda Civil Municipal, vinculada à Secretaria M. de Segurança Pública, montou um esquema especial de trânsito.



Confira as interdições e desvios de trânsito no centro

Terça-feira, 6, a partir das 20h

As interdições começam no dia 06 de setembro a partir das 20h se estendendo até as 15h do dia 07 de setembro.



- Serão interditados os estacionamentos da Av. Delfim Moreira da altura do Shopping Teresópolis até a esquina da Rua Dr. Aleixo, a partir das 20h.



- Av. José Joaquim de Araújo Regadas será interditada às 20h para o estacionamento e fluxo de veículos na avenida.



Quarta-feira, 7 de setembro, a partir das 7h



- No dia 7 de setembro, os moradores que residem nas ruas Monte Líbano e Edmundo Bittencourt terão o acesso de saída com seus veículos pela Praça Olímpica, com auxílio dos agentes da Guarda Civil Municipal.



- Às 07h será desviado o trânsito da Av. Delfim Moreira, na altura da esquina da Rua Padre Tintório, e Av. Delfim Moreira, nº 501, próximo à Padaria Império, onde o trânsito será desviado para quem quiser ter o acesso para o Vale Paraíso e Ermitage, terá que pegar o acesso para Rua Nossa Senhora da Paz, sentido Hospital Beneficência Portuguesa.