CBF - Divulgação

CBFDivulgação

Publicado 05/09/2022 13:31

Em breve, Teresópolis vai contar com um novo circuito turístico, em que teresopolitanos e turistas poderão conhecer sete pontos de interesse turístico, entre elas as instalações da CBF, a Casa da Seleção Brasileira, na Granja Comary. A conquista foi anunciada pelo Prefeito Vinicius Claussen nesta quinta-feira (1), em visita à sede da Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro, acompanhado do presidente da instituição, Ednaldo Rodrigues, e do Deputado Estadual, Bebeto, tetracampeão mundial de futebol.

O Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, destacou a importância da CBF fazer parte do novo circuito turístico de Teresópolis, estando aberta para que teresopolitanos e turistas possam conhecer as instalações da Casa da Seleção Brasileira, na Granja Comary. “É um prazer muito grande estar ao lado do Prefeito Vinicius e do Bebeto, o nosso Tetracampeão que todos têm a maior idolatria. Estamos procurando realizar um trabalho em que a CBF possa estar sempre aberta aos dirigentes, atletas, federações, e, principalmente, aos torcedores, que com todo o calor e carinho, são a razão de ser da Seleção Brasileira. A Granja Comary é um desejo de consumo de querer conhecer, ver, passar e visitar. Para muitos, é considerado um templo da paixão nacional. Portanto, em breve, estaremos juntos para inaugurar esse circuito turístico”, destacou o Presidente.

“Hoje alcançamos mais uma grande vitória para nossa tão amada Teresópolis, um novo e moderno circuito turístico. Em breve, teresopolitanos e turistas contarão com este equipamento, onde a Sede e Casa da nossa tão querida CBF/Granja Comary estará de portas abertas para visitação, e incluída como parte do circuito turístico da cidade. A chegada desse novo circuito vai proporcionar novas experiências, novas vivências que, com certeza, trarão mais e mais pessoas para conhecer as belezas e encantos de nossa Terê,” comemorou o prefeito Vinicius Claussen, anunciando que o circuito será aberto para outros pontos turísticos de Teresópolis.

“Agradeço ao Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, por ter a sensibilidade e entender a importância da Granja Comary estar de portas abertas para visitação, pois sabemos que teresopolitanos e turistas consideram aquele espaço um templo da paixão nacional.”, concluiu o prefeito.

A visita às instalações da CBF será um dos sete pontos de interesse turístico do roteiro que está sendo preparado e que terá saída da Feirinha de Teresópolis aos fins de semana e feriados. A inauguração do novo roteiro acontecerá após ser concluída a reforma em andamento na CBF, o que deve acontecer até outubro. Um Projeto de Lei para a legalização do transporte turístico para essa nova rota no município será enviado para a Câmara Legislativa.

A Secretária Municipal de Turismo, Elizabeth Mazzi, agradeceu e comemorou essa grande conquista para o turismo teresopolitano. “O turismo é uma vocação natural de Teresópolis. É uma atividade que gera riquezas e benefícios para milhares de pessoas em toda a nossa região e, com essa conquista, estamos estimulando o desenvolvimento do setor. Parabenizo ao Prefeito Vinicius Claussen, que trabalha e sonha com a aproximação à CBF desde o início da gestão. Temos um orgulho enorme de ser a casa da Seleção Brasileira de Futebol e ficamos imensamente felizes de receber a Seleção e outros times para as suas preparações e treinamentos nesse lugar maravilhoso. É uma alegria imensa poder proporcionar a abertura da CBF para a população e para os turistas, que vão poder visitar a Casa da Seleção Brasileira CBF/Granja Comary”.