Prefeito Vinicius Claussen (ao centro) com o subsecretário de Ordem Pública Filipe Rebello, o secretário de Fazenda Fabiano Latini, o secretário de Trabalho Lucas Guimarães e o Vice-prefeito de São José do Vale do Rio Preto, Marcelo Bagio - Divulgação

Publicado 02/09/2022 18:27

Com o objetivo de facilitar o acesso ao conhecimento e incentivar a competitividade, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, garantiu o transporte de 36 empreendedores para participar das oficinas, palestras e rodadas do primeiro dia da Feira do Empreendedor 2022. Aberto pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, que destacou a importância do empreendedorismo para a retomada econômica, o evento realizado pelo SEBRAE-RJ tem a proposta de gerar oportunidades e negócios e expandir o acesso a capacitação de líderes e inovação.



“Para se manter competitivo no mercado e crescer, o empreendedor deve buscar capacitação constante e inovar. O empreendedorismo inovador tem a ver com a capacidade de gerenciar o seu negócio de forma que ele não permaneça sempre o mesmo. É esse diferencial que abre as portas para a evolução, a geração de renda e de oportunidades de trabalho. Daí a importância de participar de eventos como esta feira, que qualifica para a superação dos desafios”, avaliou o Prefeito Vinicius Claussen, que participou da abertura do evento nesta quinta-feira, 1º de setembro, na Cidade Nova, no Rio de Ja neiro.



O Sincomércio Teresópolis também garantiu o transporte de um grupo de empreendedores. “Confesso que senti um orgulho muito grande quando, logo no início do cerimonial, o nome de Teresopolis foi mencionado e aplaudido na pessoa do prefeito Vinicius Claussen, vencedor do 11º Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor. Ficamos muito satisfeito de viabilizar, em conjunto com a Prefeitura, o translado de mais de 60 comerciantes dos mais variados setores de Teresopolis, disponibilizando a eles um leque de oportunidades de negócios, soluções, palestras, oficinas, informações, inovação, aproximação com compradores, fornecedores, enfim, uma rica e agregadora agenda”, relatou o presidente do Sincomércio, Igor Edelstein.



Com o tema ‘O Vento de Novas Oportunidades’, a Feira do Empreendedor 2022 segue até sábado, 03/09, e acontece em uma área de 14 mil metros quadrados, onde o público encontra os melhores conteúdos, nomes do mercado, marcas e experiências inovadoras.



“Viemos a convite de Claudia Pacheco, coordenadora regional do SEBRAE. Fizemos um bate e volta bastante produtivo e que permitiu aos empreendedores de Teresópolis participar de atrações, assistir apresentações de especialistas e conhecer tendências para expandir e aumentar a competitividade de seus negócios”, relatou Lucas Guimarães, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, acompanhado pelos secretários municipais Fabiano Latini, de Fazenda, Cléo Jordão, de Cultura, e Beth Mazzi, de Turismo, e o subsecretário de Ordem Pública, Filipe Rebello. < /span>



Tainá de Almeida, presidente da AVAMT (Associação dos Vendedores Autônomos de Teresópolis), responsável pela coordenação do Shopping Popular, garantiu a sua vaga na Feira. “Tivemos um dia de bastante aprendizado nas palestras e oficinas, vamos passar o conhecimento adquirido para quem não pode vir. Agradeço pela valiosa experiência”. Localizado na Várzea, o Shopping Popular funciona em uma área de 580m² com estandes de moda feminina, masculina e infantil, eletrônicos, produtos naturais e barbearia. Os expositores foram registrados gratuitamente como empreendedores individuais pelo SEBRAE-RJ.



Empreendedora do segmento de Turismo, Vania Ferreira Baddini também marcou presença. “Iniciativa muito boa da Prefeitura, que deu oportunidade para vários empreendedores participarem de um evento desse porte, pois nem todos têm essa chance”.