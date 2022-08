Secretária de Turismo Elizabeth Mazzi, o Subsecretário Henrique Silva, as turismólogas Bianca Pacheco, Carol Campos, técnicos Alessandra Leite, Mônica Oliveira e Silviano Araújo - Divulgação

Secretária de Turismo Elizabeth Mazzi, o Subsecretário Henrique Silva, as turismólogas Bianca Pacheco, Carol Campos, técnicos Alessandra Leite, Mônica Oliveira e Silviano AraújoDivulgação

Publicado 29/08/2022 21:57

A Secretária de Turismo Elizabeth Mazzi, o Subsecretário Henrique Silva, e as turismólogas Bianca Pacheco e Carol Campos, estarão acompanhando durante toda a semana, os técnicos do IEEA (Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura) com o objetivo de formalizar e desenvolver o Projeto de Sinalização Turística de Teresópolis.



O Projeto, desenvolvido pelo Instituto e elaborado pelos técnicos Alessandra Leite, Mônica Oliveira e Silviano Araújo, seguirá a norma internacional de cores e pictogramas, representação gráfica bem simples que, sem a necessidade de acompanhá-lo de um texto explicativo, é capaz de transmitir uma mensagem. E nesses moldes, visitantes e turistas poderão se localizar e reconhecer os atrativos de Teresópolis de forma simples e segura.



“O desenvolvimento deste projeto para Teresópolis é de extrema importância, pois estabelece informações referenciais além de facilitar a identificação até mesmo para usuários que desconhecem o sistema de trânsito do município. Essa sinalização técnica contemplará os pórticos de entrada da cidade, a identificação dos atrativos turísticos, a indicação do sentido dos atrativos e serviços. Vai incluir também placas indicativas e decisivas, além de placas interpretativas, já contemplando novos equipamentos do município, como a áreas de interesse, por exemplo a de cultura do lúpulo e de uvas viti viníferas. Nosso objetivo é dar visibilidade para o município e impulsionar o turismo e a economia”, comentou a secretária de Turismo, Elizabeth Mazzi.