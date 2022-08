Caminhão - Bruno Nepomuceno

Publicado 29/08/2022 21:26

Com o objetivo de facilitar e agilizar a distribuição de gêneros da alimentação escolar e promover o transporte adequado dos produtos da merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino Municipal, foi entregue à Prefeitura de Teresópolis, nesta quarta-feira, 17, um caminhão frigorífico. O veículo foi adquirido com recursos próprios do município e o investimento foi de em torno de R$ 500 mil. A iniciativa integra as ações da gestão do Prefeito Vinicius Claussen em todas as áreas da Educação Municipal, totalizando um investimento de cerca de R$ 240 milhões em 2022 no segmento, entre recursos próprios e repassados ao município.

“O caminhão frigorífico vai fazer toda a diferença na logística da distribuição da merenda escolar para as unidades da nossa Rede Municipal de Educação. A preocupação é a de garantir a qualidade necessária para o pleno atendimento dos estudantes”, garantiu a secretária de Educação, Satiele Santos.

O veículo é equipado com baú isotérmico misto para refrigeração e congelamento, o que permite o carregamento de alimentos congelados ou resfriados ou, ainda, secos. Possui também um sistema de vedação para contenção de água, pó e impurezas. Ele permite que os itens da merenda escolar sejam transportados até às Unidades Escolares de forma segura, com a temperatura adequada para cada tipo de alimento.

A aquisição do caminhão faz parte da reformulação do modelo de merenda escolar no município, implementada pela gestão do Prefeito Vinicius Claussen em meados de 2021. Com o objetivo de melhorar a qualidade da merenda servida nas escolas do município, a Prefeitura voltou a adotar o modelo no qual cada unidade escolar passou a ter gestão sobre a preparação dos alimentos em sua própria cozinha, que antes era gerenciada por empresa contratada, através de licitação.

Para isso, a Prefeitura, por meio de licitação, adquire gêneros alimentícios de empresas fornecedoras, e também realiza chamada pública para a compra de alimentos produzidos pelos produtores da Agricultura Familiar de Teresópolis. A merenda passou a ser preparada por cerca de 400 cozinheiras, moradoras do mesmo bairro da escola, contratadas e capacitadas via POT (Programa Operação Trabalho).