Prefeitura de Teresópolis anuncia mudança se sentido em rua de AgriõesGoogle maps

Publicado 29/08/2022 16:26

A Prefeitura de Teresópolis informa a troca de sentido de fluxo viário na Rua Ferreira de Castro, em Agriões, que teve seu sentido de mão dupla alterado para sentido único, no trecho compreendido entre as ruas Wancler Fonseca e Tenente Luiz Meirelles. O sentido único inicia-se a partir de agora na Rua Wancler Fonseca.





Vale ressaltar que a Secretaria Municipal de Segurança Pública sinalizou todo o trecho verticalmente com placas de “Sentido Proibido” por toda a sua extensão. A mudança foi necessária devido à grande movimentação de veículos na via e não ter espaço suficiente para abrigar o sentido duplo.