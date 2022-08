Grávidas receberam enxovais da Prefeitura de Teresópolis na última quinta-feira, 25/08 - Divulgação

Grávidas receberam enxovais da Prefeitura de Teresópolis na última quinta-feira, 25/08Divulgação

Publicado 29/08/2022 12:33

No fim da tarde da última quinta-feira, dia 25 de agosto, pelo 9º ano, a Secretaria de desenvolvimento Social, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Meudon, em Parceria com a Igreja Metodista Catedral da Paz realizou a entrega anual de enxoval de bebê para as grávidas atendidas pelo CRAS. Mais de 20 enxovais completos foram entregues no evento que contou com a participação de membros da rede socioassistencial.



Além da parceria com a Igreja Metodista, o CRAS Meudon conta com a Secretaria Municipal de Saúde, que através do acompanhamento realizado pelo Programa Saúde da Família (PSF) Meudon, pode identificar as grávidas socioeconomicamente vulneráveis para que também pudessem receber o kit enxoval. Roupinhas de crochê, feitas à mão, foram doadas por voluntários. Para receberem o enxoval, além de estarem inscritas no Cadastro Único do Governo federal, as grávidas precisam estar com o pré-natal em dia.



O Secretário da pasta, Valdeck Amaral, que esteve presente no evento, pode conferir de perto a importância da entrega dos enxovais para as gestantes: "É sempre muito gratificante poder ver um trabalho tão bonito, que é organizado durante todo o ano, ser concretizado em eventos como esse. É visível todo o cuidado empenhado para que o dia de hoje pudesse acontecer da forma que foi planejado, e isso nos deixa muito feliz!”