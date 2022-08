Prefeito Vinicius Claussen e o Cônsul Anjoum Noorani durante encontro para firmar parcerias - Bruno Nepomuceno

Publicado 26/08/2022 15:20 | Atualizado 26/08/2022 15:35

Iniciativa inédita em Teresópolis, a proposta de implantação de uma escola municipal bilíngue foi apresentada pelo Prefeito Vinicius Claussen ao Cônsul Geral Britânico Anjoun Noorani e equipe, nesta terça-feira, 23, na Prefeitura. A gestão municipal busca a participação do Consulado Geral Britânico no Rio de Janeiro para a criação de um modelo ideal voltado para os anos iniciais da Educação Infantil. E a primeira unidade a se transformar em escola bilíngue será a Escola M. Acliméa de Oliveira Nascimento, em São Pedro. Cerca de 300 alunos vão passar a ter acesso a um ensino ministrado em duas línguas (Português e Inglês).



“Apresentamos ao cônsul projetos da nossa gestão que têm o objetivo de fortalecer a identidade cultural inglesa em Teresópolis. Entre esses projetos, a implantação da primeira escola municipal bilíngue. A unidade vai passar por uma reforma completa, com linhas da arquitetura inglesa, acessibilidade e espaço para atividades diferenciadas. O intuito é sempre a valorização da Educação em nossa cidade”, enfatizou o Prefeito Vinicius Claussen, informando que o projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, está pronto e que o procedimento licitatório deve acontecer em 50 dias. A previsão é de que a unidade comece a funcionar com o novo modelo no primeiro semestre de 2024.



A secretária de Educação, Satiele Santos, comentou sobre a escolha da Escola Acliméa como primeira unidade a receber a iniciativa. “Como educadora, é um prazer imenso tratar dessa proposta que tem como intuito mudar a realidade das nossas crianças da rede municipal, começando por um bairro popular. A ideia de introduzir no ensino municipal a língua inglesa para as crianças dos anos iniciais é uma proposta pedagógica inovadora para a rede pública da cidade”.