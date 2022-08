Teresópolis

Secretaria de Cultura de Teresópolis participa da cerimônia pelos 59 anos do INEPAC

Equipe da Secretaria de Cultura de Teresópolis marcou presença na cerimônia em comemoração pelos 59 anos do INEPAC – Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. A solenidade foi realizada na última segunda-feira, 22/08, no Salão Assyrius do Theatro Municipal do Rio de Janeiro

