Yuri Maia, produtor do ICCV, secretária municipal de Cultura Cléo Jordão, Natale Onofre gestora de produção do ICCV, e subsecretário de Cultura, Ricardo Guarilha - Divulgação

Publicado 25/08/2022 16:13

Durante o evento, a diretora geral do Instituto, Ana Cristina Carvalho da Silva, e a secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, ressaltaram a importância do INEPAC para a manutenção do patrimônio histórico de bens materiais e imateriais do estado, prestando assessoria técnica às prefeituras na elaboração de inventários de bens culturais móveis e imóveis ou no desenvolvimento de projetos e obras de restauração arquitetônica e artística nos municípios.Para a secretária municipal de Cultura Cléo Jordão, “o INEPAC tem exercido papel fundamental na preservação de bens tombados no município e novas parcerias estão sendo alinhadas para que, casa vez mais, possamos intervir beneficamente na identificação, catalogação e manutenção de prédios históricos e manifestações culturais em diversas áreas”.Também participaram do evento Natale Onofre e Yuri Maia, respectivamente gestora de produção e produtor do Instituto Cultural Cidade Viva (ICCV), proponente do projeto de restauro do Quiosque das Lendas. Popularmente conhecido como Mirante da Granja Guarani, o bem cultural é tombado pelo INEPAC e deverá ser contemplado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que prevê desconto no ICMS para as empresas patrocinadoras. O ICCV, que já possui o projeto desenhado e há anos se empenha para a captação de recursos, aproveitou a oportunidade para dar continuidade à ; iniciativa, contando com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e da Secretaria de Cultura de Teresópolis.Secretárias municipal de Cultura, Cléo Jordão, e estadual de Cultura, Daniele Barros (ao centro), entre Hilna Gallo, Chefe de Divisão de Atividades Culturais, e Ricardo Guarilha, Subsecretário de Cultura de Teresópolis