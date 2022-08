Festival de chocolate - Divulgação

Festival de chocolateDivulgação

Publicado 24/08/2022 22:33

O evento é uma iniciativa da Casa de Portugal de Teresópolis e DMoraes Produções e Eventos, em parceria com os fabricantes de chocolate artesanal, confeitaria de doces finos de Teresópolis, Artesanato e Afins, bem como a recreação da Aquarela e Cia e outros colaboradores do sucesso anual.



A Festa do Chocolate da Casa de Portugal de Teresópolis 2022 pretende atender visitantes do município, bem como turistas e os que vêm a Teresópolis pela primeira vez, atraídos pela beleza exuberante, boa gastronomia da região e entretenimento familiar oferecido com especiarias peculiares ao clima das montanhas. A festa está prevista para os dias 2, 3 e 4 de setembro, no prelúdio da primavera, tema escolhido pela proximidade da estação mais colorida e cheirosa entre as estações climáticas.



O início da Festa do Chocolate está marcado para sexta-feira, 2, a partir das 13h. Sábado, 3, e domingo, 4, a partir das 11h. Todos os dias do evento com extensão no horário até às 23h. Participação ativa dos principais fabricantes de chocolate artesanal e confeitaria de doces finos. Prepare-se para degustar também os diferenciais pães caseiros, biscoitos amanteigados, sorvete artesanal, licores de diversos sabores, chocolate orgânico. Doces veganos, entre outras especiarias, inclusive lanchonetes com bebidas e lanches incríveis, estarão disponíveis durantes os turnos da gastronomia artesanal.



As atrações culturais não poderiam faltar nesta “receita” de um dos principais eventos voltados para o chocolate da região serrana fluminense. Todos os dias do evento, o visitante apreciará música ambiente e ao vivo (voz e violão, voz e teclado, violino estilizado, teatro infantil, show de mágica, recreação com brinquedos infláveis, parquinho gratuito do clube e uma feira mix de artesanato e outros produtos).



Homenagem e participantes — A Festa do Chocolate Teresópolis homenageia o Chocolates Itália, antiga Confeitaria Itália, a mais tradicional, com 65 anos de existência, fundada pela família Nicotina, cujo patrono fundador, Paolo, in memorian, será o homenageado desta edição. Uma exposição será tema central do evento, com quadros da artista Bianca Land que pretendem decorar os ambientes da Casa de Portugal com obras sobre o “Prelúdio da Primavera”. Outra mostra ligada à cultura e ao turismo é a coleção de fotos do jornalista, biólogo e fotógrafo, Marcello Medeiros. Imagens sutis e igualmente deslumbrantes com o tema paisagístico das montanhas visitadas pelo excursionista.



A fábrica artesanal Chocolate D’Teresópolis também é uma marca igualmente tradicional e atua no mercado Teresópolis-Rio-Niterói, fundada pela empresária Celina Gonçalves e família. Joca Joca é uma fabricante artesanal de chocolate e derivados há 32 anos. A fundadora e responsável pela produção e venda é a empresária Zenilda Reis Rocha e família, que vendem produtos em ponto fixo na Feirinha de Teresópolis, com público cativo nos finais de semana.



Os expositores confirmados, convidados desta edição, são empreendedores que sustentam a produção de itens variados da gastronomia do evento: Sucré Coloré, Pão de Mel da Madu&Be, LM Amanteigados, Sabores Belgas, Havanna Café, Sweet Duet Pães Artesanais, Lets Doce Mania, Confeitaria Leal, Café Cremoso Caramello, Jukka Brownies, Pipoca Fantástica Gourmet, Marmatinho, Pop´s Churros, Licores de Teresópolis da Nn Gourmet, além dos principais fabricantes do chocolate artesanal: Chocolate D´Teresópolis, Chocolates Itália e Joca Joca. Haverá estandes especiais de lanches, almoço e bebidas por conta do trabalho do restaurante Cara de Pau e lanchonete Sr Fantástico.



Ingressos e meia entrada — Os ingressos antecipados para a experiência ‘gastronômica’ no prelúdio da primavera estarão à venda na secretaria do clube. Durante o evento, haverá a venda de ingressos a R$10, ou meia entrada mediante comprovação na bilheteria do clube. Para os guias de turismo, uma maneira eficiente de agilizar a entrada no evento é a venda de ingressos para grupos com recepção na secretaria do clube, ao lado do portão principal, ou pode solicitar reserva on line através do WhatsApp 21 99630-0888.



Os custos foram definidos de forma democrática para que todos os apreciadores do chocolate possam participar: levando 1 kg de alimento não perecível (exceto sal) na entrada da festa ou na secretaria da Casa de Portugal Teresópolis, a entrada inteira poderá ser adquirida como meia entrada. Em caso de compra antecipada do ingresso, o alimento deverá ser entregue na secretaria do clube para garantir a promoção. Crianças até 6 anos de idade, acompanhadas pelos pais ou adultos, não pagam. Nem as pessoas acima de 60 anos.



Estudantes que apresentarem a carteirinha pagarão meia entrada. A gratuidade será garantida para sócios e dependentes do clube. Os alimentos recebidos pelos visitantes serão doados para os CRAS do município, a fim de serem distribuídos aos programas sociais.



Atrações — O público-alvo do evento é a família. São esperados turistas, veranistas e o público local. Estão convidados todos que apreciam uma boa festa ‘regada’ por muitas delícias, principalmente o chocolate e suas variações, e entretenimento nos espaços do clube, reservados para o período. Na entrada do clube, na quadra principal, a festa terá um núcleo de recreação da Aquarela e Cia e também uma Feira Mix completa, formada por empreendedoras que apresentarão variedade de produtos artesanais e afins.



Os convidados para os espetáculos durante o curso do evento em dias programados, artistas da cidade: Pamela Rezende (voz e violão), Maurício Gielmann (voz e violão), Douglas Mendes (voz e violão), Wilson Nunes (voz e teclado), Nélio Brown (voz e violão) e Thiago Cota (violino). Os horários de apresentação podem ser conferidos nas redes sociais da festa no Instagram @festadochocolate_tere ou no Facebook “Eventos em Teresópolis”.



O Mágico Patrick, diretamente de Maricá, estará entretendo e encantando o público adulto e infantil. O destaque cultural será o espetáculo de teatro, quando será encenada a clássica peça infantil Os Três Porquinhos pelos atores locais da companhia do ator, produtor e diretor, Adriano Ramires.



Este é o segredo da festa que desde 2017 mantém a receita infalível do aconchego do chocolate e a vibração do entretenimento e cultura nas dependências de um dos clubes mais tradicionais da cidade.