Prefeitura divulga interdição em ruas por conta do Festival do Churros - Divulgação

Publicado 23/08/2022 23:34

A partir das 12h desta quinta-feira, 25, a Rua Augusto Amaral Peixoto (no quarteirão no entorno da Praça Ginda Bloch), no Alto, estará interditada para estacionamento e passagem de veículos, devido ao início da montagem do Festival de Churros, evento que acontece de sexta, 26, até domingo, 28, das 13h à meia-noite, na Praça Nilo Peçanha, a da escola Ginda Bloch. A entrada é franca.



A Secretaria de Segurança Pública informa ainda que o ponto de táxi será transferido para a Avenida Oliveira Botelho. A interdição será mantida até segunda-feira, 29, às 12h. Agentes da Guarda Civil Municipal estarão nas ruas do entorno orientando os motoristas.



A 3ª edição do Festival de Churros em Teresópolis conta com o apoio da Prefeitura e terá atrações musicais, gastronomia, cervejas artesanais, feira de artesanato e espaço kids.