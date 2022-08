Vinicius Claussen, secretário de Obras Públicas, Ricardo Pereira Jr., líderes da Associação Agroecológica: Ester Farinha, Tamine Elmor, Roberto Selig e Gilson Lima, vereadores Paulinho Nogueira e Marcos Rangel e a subsecretária de Obras, Tamyres Souto - Bruno Nepomuceno

Vinicius Claussen, secretário de Obras Públicas, Ricardo Pereira Jr., líderes da Associação Agroecológica: Ester Farinha, Tamine Elmor, Roberto Selig e Gilson Lima, vereadores Paulinho Nogueira e Marcos Rangel e a subsecretária de Obras, Tamyres SoutoBruno Nepomuceno

Publicado 22/08/2022 19:54

Estão em fase final as obras da nova sede temporária da Feira Orgânica de Teresópolis. A previsão é de que, até o final de setembro, os expositores se mudem para o espaço anexo à pista de skate da Praça de Esportes Radicais, na Várzea, onde passará a funcionar.



A notícia foi confirmada pelo Prefeito Vinicius Claussen e o secretário de Obras Públicas, Ricardo Pereira Jr., nesta quinta-feira (18), em reunião com a liderança da Associação Agroecológica, formada pelos produtores Ester Farinha, Tamine Elmor, Roberto Selig e Gilson Lima. Também participaram os vereadores Paulinho Nogueira e Marcos Rangel e a subsecretária de Obras, Tamyres Souto.



"A Feira Agroecológica é um patrimônio de Teresópolis. Estamos cuidando com muito carinho do projeto da feira temporária para abrigar com conforto os expositores e visitantes. Sabemos que toda mudança incomoda no início, mas estamos confiantes de que a integração com a Praça vai ser um indutor de movimento para a atividade, que vai continuar na mesma região central. Estamos preparando um Mercado Municipal com toda estrutura para recebê-los em breve, assim como outras iniciativas, e os produtores e expositores podem ficar certos de que participarão da construção e cessão desse espaço”, assegurou o Prefeito Vinicius Clausse



Mantida pela Associação Agroecológica de Teresópolis e reunindo em torno de 60 agricultores familiares, a Feira Orgânica de Teresópolis recebeu notificação judicial para sair da área onde funciona atualmente, em trecho do terreno da antiga fábrica Sudamtex, perto da Rodoviária. O espaço já foi desocupado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que mantinha sede administrativa no local. A liberação da área está prevista em acordo judicial.



“Ficamos satisfeitos pelo Prefeito Vinicius Claussen ter aberto as portas para o diálogo, mais uma vez, e também porque a Secretaria de Obras está tomando as medidas necessárias e deu uma previsão de prazo de mudança para o local provisório, o que nos traz alívio”, pontuou Ester Farinha.



Para Beto Selig, foi uma reunião produtiva. “Atencioso com as preocupações da Comissão da Associação Agroecológica, o Prefeito ouviu e propôs soluções, esclareceu o andamento da mudança da Feira e o tempo em que isso deve acontecer, provavelmente em 30 dias, período em que a Prefeitura estará concluindo a adequação do espaço. Esperamos que as ações aconteçam para podermos dar seguimento ao nosso trabalho de produção de alimentos seguros, com sustentabilidade ambiental”, comentou.



Na sede temporária, a feira funcionará quartas e sábados, das 8h às 13h, mesmos dias e horários do atual espaço que abriga a associação há 15 anos, na Rua Tenente Luiz Meirelles, ao lado da Rodoviária. O equipamento permanecerá na Praça de Esportes Radicais até a conclusão da construção do Mercado Municipal, que será erguido em parte do terreno do Município, no Centro, que pertenceu à antiga fábrica Sudamtex, e que também vai abrigar outras iniciativas desta natureza.



“As famílias que vivem da Feira Agroecológica dependem desse espaço para trabalhar. A feira acontecer temporariamente na Praça de Esportes Radicais foi uma forma de garantir agilidade e segurança para que não tenham prejuízo. E os atletas não serão prejudicados. Tudo está sendo acompanhado para que funcione em harmonia e parceria, sem prejudicar nenhum dos lados”, avaliou o Vereador Paulinho Nogueira.



Obras

A Secretaria de Obras Públicas está construindo estrutura adequada para oferecer conforto e acolher bem os expositores, artistas e consumidores da Feira Agroecológica. Com as tendas já instaladas, terá início na próxima segunda-feira (22), a reforma dos banheiros sob as rampas de skate e das salas que serão utilizadas como depósito de apoio à feira.



“A Feira Agroecológica será temporariamente implantada junto à Praça de Esportes Radicais, potencializando o fluxo urbano e aliando atividade física e alimentação saudável. Humanizar o local durante o período de uso compartilhado é um passo importante para a revitalização desse espaço público”, destacou o secretário de Obras, Ricardo Pereira.