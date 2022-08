CRAS desenvolve ações atendendo a vários bairros próximos a Bonsucesso - Divulgação

Publicado 18/08/2022 17:14

A Secretaria de Desenvolvimento Social, através dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) Alto e Bonsucesso, promoveram no último final da última semana, ações sociais em bairros do interior. No total, a população de 7 localidades foi atendida com os serviços de atendimento social, atualização e inclusão de dados no Cadastro Único, emissão da carteira de trabalho digital, cadastro de currículos no banco nacional de empregos e no banco de vagas do programa Pra cima Terê. Além de outros serviços extras, personalizados de acordo com as necessidades de cada região.



A equipe técnica social do CRAS Alto realizou a ação no bairro de Providência, atendendo também às demandas dos moradores dos bairros do Brejal, Vale do Cuiabá e Granja Mafra. Além de todo o atendimento social e da equipe do SINE, que tradicionalmente já é feita nas ações sociais promovidas pela unidade, o evento em Providência contou com uma palestra informativa com a temática “violência contra a mulher” e com a ação “fortalecimento da autoestima feminina”, que realiza atividades como cortes de cabelos e designer de sobrancelha.



No Vale dos Frades, a equipe do CRAS Bonsucesso, além de também executar o atendimento social e o atendimento oferecido pelo SINE, em parceria com a Secretaria de Saúde, através da UBS Bonsucesso, ofereceu aos presentes atendimento de saúde como aferição de pressão arterial e vacinação contra a Covid-19 e a Influenza.