Prefeito Vinicius Claussen e os secretários municipais Lucas Guimarães (Trabalho, Emprego e Economia Solidária) e equipe técnica, Lucas Pacheco (Administração) e técnicos, Elizabeth Mazzi (Turismo), Ricardo Pereira Jr (Obras Públicas), Geovânia Maia (Esporte e Lazer) com a subsecretária Helena Corsino e equipe, e a Chefe de Gabinete, Gisella Monerat. Divulgação

Publicado 17/08/2022 22:07

Vencedor da etapa estadual do XI Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor na categoria Compras Públicas, no mês de abril, o Prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, apresentou o case de sucesso ‘O papel das compras públicas no fomento da economia municipal’ no evento ‘Caminhos para o Desenvolvimento’.



O Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento, Salas do Empreendedor e Gestores MEI foi realizado nesta terça-feira, 16/08, pelo SEBRAE-RJ e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro e aconteceu na sede da Fecomércio-RJ, no bairro Flamengo, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro.



“A convite do SEBRAE-RJ, apresentei as ações e bons resultados da nossa gestão desde que assumimos a Prefeitura, em julho de 2018, para a criação do ambiente favorável para os Pequenos Negócios. Além do Programa Estratégico de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos, o Pra Cima Terê, também falei sobre o Terê Tão Bela, o nosso programa de identidade e pertencimento que vem transformando a nossa cidade”, pontuou o Prefeito Vinicius Claussen.



Ações

Entre as iniciativas para a criação de ambiente favorável para os negócios, o Prefeito Vinicius Claussen citou a instalação da Delegacia da Jucerja, que tornou o município pólo nos atos de julgamento dos processos de legalização de empresas, e da Sala do Empreendedor, com a extinção dos processos físicos e 100% de utilização do REGIN, e a instalação do novo SINE, somando a abertura de empresas com a oferta de empregos.



A criação da Nova Lei Geral dos Pequenos Negócios de Teresópolis e das legislações municipais de legalização e incremento das atividades de foodtruck e dos vendedores ambulantes foram outros avanços relatados.



Entre os 4 eixos do ‘Pra Cima Terê’, foi destacado o ‘Compre em Terê’, que estimula as compras públicas nas ações de fomento à participação dos Pequenos Negócios locais nas aquisições e contratações da Prefeitura, dando mais oportunidades ao micro e pequeno empreendedor de Teresópolis. Entre os benefícios para o município, a injeção de dinheiro na economia pelo GFED (Gestão Financeira Escolar Descentralizada), pelos Cartões Alimentação e Cartão Social, a Chamada Pública da Merenda Escolar, os Editais da Lei Aldir Blanc, os Editais com itens exclusivos ou com prioridade para os Pequenos Negócios, o Pregão Eletrônico e a participação de 98,04% dos Pequenos Negócios nas Compras Homologadas para ME/EPP (2020/2021) no ComprasNet (Portal de Compras do Governo Federal).



Iniciativa mais recente é o Condomínio Agro Tech Industrial de Teresópolis, de estímulo ao empreendedorismo com foco no desenvolvimento sustentável e dentro das vocações econômicas locais. A fase conceitual do projeto de implantação do empreendimento está sendo finalizada. Localizado em Venda Nova, no 3º Distrito, o Condomínio terá duas áreas.



A primeira, com metragem de 207 mil m², terá indústrias de baixo impacto, que se adequem à região e às características de Teresópolis e um Parque Tecnológico para a aceleração de startups e a implantação de laboratórios tecnológicos. Na segunda área, que totaliza 341 mil m², haverá um campo experimental agrícola onde serão estudadas as culturas predominantes em Teresópolis e técnicas de fortalecimento da produção.



“Agradeço aos servidores municipais responsáveis pela execução dos projetos tão relevantes que resultaram no Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor que ganhamos este ano, no Eixo Compras Públicas em nível estadual. Obrigado ao Tito Riff e a Claudia Pacheco, do SEBRAE/RJ, pelo convite e parceria em todas as atividades estratégicas de estímulo ao empreendedorismo para tornar Teresópolis cada vez mais próspera para todos”, concluiu o Prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen.