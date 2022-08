patrimônios de Teresópolis mostra de fotografias registra as belezas - Divulgação

Publicado 16/08/2022 22:04

Realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, será aberta nesta quarta-feira, 17/08, às 18h, a exposição ‘Patrimônios de Teresópolis – um registro sensível dos patrimônios materiais e naturais do Município’. O local é a Casa da Memória Arthur Dalmasso, na Várzea.





Com curadoria do historiador Arthur Esteves, a mostra traz 30 imagens, nas quais o fotógrafo Jeferson Hermida registra, com sensibilidade e olhar artístico, belas paisagens do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, do Parque Estadual dos Três Picos e do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A arquitetura da Igreja de Santo Antonio e da Matriz de Santa Teresa e de prédios históricos também ganha destaque na exposição, como o Palácio Teresa Cristina – sede administrativa da Prefeitura, o Várzea Palace Hotel e a própria Casa da Memória, entre muitas outras.



A exposição poderá ser visitada de 18 a 28 de agosto, de terça-feira a domingo, das 10h às 17h, com entrada franca.



Serviço:

Exposição ‘Patrimônios de Teresópolis’

Abertura: quarta-feira, 17/08

Visitação: de 18 a 28/08, terça a domingo

Hora: 10h às 17h

Local: Casa da Memória Arthur Dalmasso

(Praça Baltasar da Silveira, 91, Várzea).

Entrada franca.