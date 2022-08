Desabrigados do Projeto Sopão são transferidos do Ginásio Pedro Jahara para o Cras Barroso - Divulgação

Desabrigados do Projeto Sopão são transferidos do Ginásio Pedro Jahara para o Cras BarrosoDivulgação

Publicado 12/08/2022 20:56

Nesta quinta-feira, 11/08, os desabrigados da Associação Beneficente Sopão, que teve parte de suas dependências destruídas em um incêndio no início do mês de julho, foram transferidos do alojamento esportivo do Ginásio Pedro Jahara, o Pedrão, para as dependências do Centro de Referência da Assistência Social Barroso. As pessoas em situação de rua (PSR) ficarão abrigadas no CRAS temporariamente, até que as reformas do Abrigo Sopão sejam concluídas.



O quarto conta com seis beliches equipados com colchões e roupas de cama novos e limpos, além de um kit de higiene pessoal com sabonete, escova e creme dental. O banheiro externo do CRAS, que possui chuveiro, também ficou à disposição dos abrigados.



A Coordenadora do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), Karla Figueiredo, explica a logística envolvida para fazer com que as PSR fossem acolhidas da melhor maneira possível. “Trabalhamos rapidamente para que os desabrigados do Sopão fossem transferidos e recebidos da maneira mais acolhedora possível no CRAS Barroso. Nosso objetivo é que eles possam ter a estrutura do dormitório disponível e refeitório para realizar as refeições que não são servidas nos projetos Café e Sopa Popular”.





“Sabemos que o Pedrão não é o lugar mais adequado para abrigá-los, mas emergencialmente foi a nossa melhor opção. Agora, ainda de forma temporária, os desabrigados ficarão no CRAS Barroso até que as obras da instituição sejam concluídas. Assim, podemos atendê-los melhor e liberar o espaço antigo para que os atletas possam voltar a usá-lo”, encerrou o secretário de desenvolvimento Social, Valdeck Amaral.