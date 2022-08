Arraiá acontece de 19 a 21 de agosto em Teresópolis - Divulgação

Arraiá acontece de 19 a 21 de agosto em TeresópolisDivulgação

Publicado 11/08/2022 16:36

Agosto já começou, mas Teresópolis continua em clima de festas juninas: Comidas típicas, dança de quadrilha, casamento na roça, artesanato, shows e muitas brincadeiras prometem agitar mais uma edição do Festival ‘Arraiás de Terê’, especial dia do Folclore, que será realizado entre os dias 19 de agosto e 21 de agosto.



Iniciativa conjunta da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Cultura e de Turismo, o evento acontecerá na Praça Baltasar da Silveira, na Várzea. Em clima de arraiá, a programação está completa para o fim de semana com diversas atrações para divertir a família inteira.



“Nos meses de junho e julho, tivemos quatro fins de semana de muita festa e diversão para os moradores e turistas da nossa cidade. E agora em agosto tem mais: vamos aproveitar mais uma edição desta tradicional festa, agora no centro da cidade e realçando o nosso folclore e a diversão. Não fique de fora dessa!”, convida a Secretária Municipal de Turismo, Elizabeth Mazzi.



“O nosso festival foi mais uma vez um sucesso. Um evento que resgata as tradições e a cultura da nossa cidade. Parabenizo a todos os que, de alguma forma, se empenharam para que as festas fossem realizadas com tanto carinho. Vamos encerrar com chave de ouro, traga sua família para curtir com muita música e alegria a nossa última edição”, completa a secretária municipal de Cultura, Cléo Jordão.