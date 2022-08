Festa para nova sede da E.M Pastor Assis Cabral - Divulgação

Publicado 10/08/2022 20:38

Uma casa ampla na Barra do Imbuí, com vasto espaço ao ar livre, adquirida pela gestão municipal, que foi reformada e ampliada com ajuda também dos recursos do GFED, recurso descentralizado repassado pelo município para todas as unidades escolares.

Com o envolvimento de toda a comunidade escolar na obra e na mudança, a partir desta segunda, dia 8, os cerca de 200 alunos da unidade puderam comemorar o início das aulas "em casa", já que a unidade funcionava há 11 anos no CIEP da Barra do Imbuí, devido à interdição do imóvel original no Espanhol após a tragédia de 2011, em espaço cedido pelo Estado.

O evento de inauguração teve direito a bolo para comemorar os 32 anos da unidade, a espetáculo circense para receber a comunidade e contou com a presença do vice-prefeito Ari Boulanger Scussel, representando o Prefeito Vinicius Claussen, da Secretária de Educação, Satiele Santos, além dos vereadores Paulinho Nogueira, Erika Marra e Tenente Jaime Medeiros.

É a segunda inauguração de sede própria de unidades escolares em agosto, pelo município, o que é importante não apenas do ponto de vista do patrimônio conquistado, mas por gerar sentimento de pertencimento nos alunos e na comunidade escolar e também por permitir que os imóveis recebam mais investimentos em ampliação e melhorias.