Secretaria Municipal do Meio Ambiente promove debate com especialista no Canal do Youtube no Especial Lua Cheia da Sala Verde que te Quero VerdeDivulgação

Publicado 10/08/2022 12:46

Criado em julho de 2009 pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis chega em 2022 como uma unidade de conservação da natureza estabelecida e consolidada. Este percurso exitoso de seus 13 anos de existência será mostrado em três vídeos curtos, que serão lançados nesta quinta-feira, 11/08, no Especial Lua Cheia da Sala Verde que te Quero Verde.