Parceira entre Prefeitura de Teresópolis e Unifeso amplia vagas para portadores de deficiênciasUnifeso

Publicado 09/08/2022 23:31

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, e a Fundação Educacional Serra dos Órgãos (FESO) firmaram parceria para ampliar as oportunidades de inserção de profissionais com deficiência no mercado de trabalho.



Através do programa ‘PcD – Abraçando as Diferenças’, realizado pela FESO, são oferecidas 60 vagas para 12 postos de trabalho: ajudante de farmácia (04), auxiliar administrativo (10), auxiliar de limpeza (10), auxiliar financeiro (01), auxiliar de contabilidade (01), auxiliar de manutenção predial (03), copeiro (07), enfermeiro (01), inspetor de alunos (01), médico do trabalho (01), recepcionista (09) e técnico de enfermagem (12).



A gerente de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Fundação Educacional Serra dos Órgãos, Elaine Combat, esclarece que as vagas oferecidas são para diferentes unidades e setores e que os currículos recebidos serão triados exclusivamente pela equipe de RH da Fundação, assim como todas as etapas do processo seletivo.



“Além de cumprir a Lei de Cotas para pessoas com deficiência (PcD) e promover um ambiente mais inclusivo, a FESO é uma importante aliada nas ações da Gestão Municipal para a valorização desta categoria de trabalhadores. Só esta semana, além dessas 60 vagas, o SINE Teresópolis disponibiliza outras 50 para profissionais com deficiência ”, destaca Lucas Guimarães, secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.



A parceria é mais uma iniciativa do ‘Emprega Terê’, eixo do ‘Pra Cima Terê’ – Programa Estratégico de Fortalecimento Econômico e Geração de Empregos, lançado pelo Prefeito Vinicius Claussen em 2020. “O programa municipal tem como uma de suas metas a geração de emprego e renda e a qualificação dos trabalhadores, para que tenham mais oportunidades de ingresso no mercado de trabalho, sejam PcD ou não, com ou sem experiência”, relata o secretário de Trabalho.



Cadastro e entrega de currículos

Os interessados podem se cadastrar no SINE Teresópolis, localizado no 1º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675, na Várzea), ou na Casa do Trabalhador (Rua Luiz Noguet Júnior, 100, no bairro de São Pedro). O atendimento acontece de segunda a sexta, de 9h às 12h e de 13h às 16h. Os dados dos candidatos serão inseridos no sistema e os currículos serão encaminhados para a FESO, que fará a seleção de acordo com o perfil das vagas oferecidas.



Os currículos também podem ser enviados para o e-mail trabalheconosco@unifeso.edu.br ou serem entregues na Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, no campus do Unifeso (Avenida Alberto Torres, 111, no Alto).