Teresópolis participa do Projeto Tô no Rio de fomento ao turismo no EstadoDivulgação

Publicado 08/08/2022 23:22

A Secretaria Municipal de Turismo de Teresópolis participou, no último final de semana, dias 6 e 7, no Rio de Janeiro, do projeto #tônorio. A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e da TurisRio, tem o objetivo de fomentar as atividades turísticas na capital e nos municípios, induzindo uma maior permanência do turista no estado. Teresópolis esteve presente com seu CAT (Centro de Atendimento ao Turista), em plena orla de Copacabana, conhecida como a "Princesinha do mar", para promover os atrativos do município.



Lançado no princípio do ano, o projeto #tônorio conta com containers instagramáveis com exposições fotográficas, mostras de curtas e longas e intervenções culturais e shows com o intuito de esclarecer melhor aos turistas que passeiam pela orla de Copacabana, localizado no Posto 4. Os containers instagramáveis, que foram um sucesso na edição de verão, agora estão de volta com um design moderno, colorido em com a cara do inverno.



"Tivemos a chance de conversar com turistas de diversas partes do Brasil e do mundo e lhes proporcionar o gostinho e a curiosidade de vir conhecer Teresópolis! Divulgamos guias de turismo, atrativos e roteiros, tudo com o apoio do Teresópolis Conventions&Visitors Bureau", destacou o subsecretário de Turismo, Henrique Silva. Anielle Monteiro e Jefferson Ferreira, servidores que atuam no Centro de Atendimento ao Turista, também participaram da ação de divulgação de Teresópolis.