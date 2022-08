Obras para ampliar galeria pluvial em Araras começam nesta segunda-feira, 8 de agosto - Divulgação

Obras para ampliar galeria pluvial em Araras começam nesta segunda-feira, 8 de agostoDivulgação

Publicado 07/08/2022 09:23

A Secretaria Municipal de Serviços públicos inicia, na próxima segunda-feira, 8, a construção de nova rede de drenagem de águas pluviais na Rua Tietê, no trecho entre a Casa de Cultura Adolpho Bloch e a Praça Dom Quixote, em Araras. Com cerca de 500 metros de extensão e utilizando manilhas de concreto de um metro de diâmetro, a nova galeria será construída ao lado da já existente no local. Com isso, o trânsito no entorno passará por algumas alterações, entre 8h e 17h, conforme explicado a seguir. Guardas municipais estarão no local para orientar os motoristas.



Os veículos que quiserem seguir de Araras em direção à Várzea deverão seguir pela Rua Tietê, acessando a Rua Josefa Jorge Copelo (via lateral à Casa de Cultura), prosseguindo pela Rua Alfredo Rebello Filho, seguindo em direção à Rua Tietê sentido Avenida Alberto Torres. Os veículos que estiverem na Av. Alberto Torres e que tiverem o interesse em seguir para o bairro de Araras deverão acessar a Rua Tietê, pegar a Rua Alfredo Rebello Filho, acessando a Rua Josefa Jorge Copelo, e seguir novamente pela Rua Tietê.



Quem vier do bairro São Pedro, pegará a Rua Amapá, passando pela Praça Dom Quixote, seguindo pela Rua Tietê até a Rua Josefa Jorge Copelo, de onde deverá acessar a Rua Alfredo Rebello Filho e, em seguida, a Rua Tietê novamente, saindo na Av. Alberto Torres, sentido Alto ou Várzea.



A Obra

A determinação do Prefeito Vinicius Claussen é melhorar a captação das águas da chuva que descem com pressão dos bairros Barroso e São Pedro até a Praça Dom Quixote e que acabam danificando a galeria atual, destruindo a pavimentação naquele trecho. É um problema recorrente em época de temporais que a Gestão Municipal pretende eliminar. Depois da obra, todo o trecho da Rua Tietê receberá novo recapeamento, com asfalto quente, dentro do programa ‘Asfalto Presente’, do Governo do Estado, e que vem sendo realizado em diversas vias públicas na cidade.



Outros dois pontos críticos de alagamento no período das chuvas de verão vão receber obras de drenagem da Prefeitura: as ruas Carmela Dutra, em Agriões, e Manoel José Lebrão, no cruzamento com as avenidas Lúcio Meira e Delfim Moreira, na Várzea. Na Carmela Dutra será construída nova galeria com 900 metros de extensão, e a Manoel José Lebrão terá nova rede de captação e drenagem no trecho até a altura da ponte próxima ao cruzamento com as ruas Heitor de Moura Estevão e Presidente Roosevelt. O objetivo é eliminar os alagamentos históricos nessas regiões.