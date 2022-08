Secretários de Turismo de Teresópolis participam de evento no Rio de Janeiro com representantes dos governo federal e estadual - Divulgação

Publicado 05/08/2022 21:46

A secretária municipal de Turismo de Teresópolis, Elizabeth Mazzi, e o subsecretário Henrique Silva participaram da apresentação da trilha de longo percurso ‘Volta ao Rio’, que conecta os principais atrativos naturais, turísticos e culturais do estado do Rio de Janeiro. Direcionado aos gestores municipais de Turismo, o evento foi realizado nesta quarta-feira, 03/08, no prédio anexo do Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado, com o objetivo de apresentar os fundamentos da ‘Volta do Rio’ e o papel dos municípios em sua implementação e gestão, discutindo os benefícios e desafios da construção de um sistema de trilhas estadual.



Iniciativa da Secretaria de Estado de Turismo, o encontro reuniu secretários de Turismo de vários municípios e contou com a participação de representantes da TurisRio, do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), do Ministério do Turismo, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), da Associação Rede Brasileira de Trilhas e da Associaç&atild e;o Carioca de Turismo de Aventura.



Durante o encontro, a coordenadora de Posicionamento de Produtos Turísticos do Ministério do Turismo, Fabiana Oliveira, apresentou a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade (RedeTrilhas), iniciativa interministerial que incentiva o turismo em áreas naturais, além da geração de emprego e renda para as comunidades em volta destes percursos.



“Estamos sempre atentos a essas oportunidades, porque a expectativa tem afinidade com o que Teresópolis cultiva junto aos atrativos naturais que fazem parte do nosso cotidiano. Seguindo orientação do Prefeito Vinicius Claussen, procuramos estreitar ainda mais as nossas relações com as autoridades no assunto. Já estamos nos articulando para o próximo evento”, relatou a secretária de Turismo, Elizabeth Mazzi.



Volta ao Rio - A Trilha de Longo Curso Circular do Estado do Rio de Janeiro (Volta ao Rio) reúne mais de 500 km de percurso, abrangendo 11 cidades do estado do Rio de Janeiro, como Niterói, Cabo Frio, Petrópolis e a capital fluminense, incluindo os 183 km da Trilha Transcarioca – primeira trilha de longo curso a fazer parte da RedeTrilhas e que foi visi tada pelos participantes da reunião também nesta quarta-feira.



O objetivo da expansão da trilha ‘Volta Rio’ é alcançar cerca de 1200 km, conectando destinos das regiões Metropolitana, Costa Verde, Costa do Sol, Vale do Café, Serra Verde Impe rial e Agulhas Negras, transformando-se na rede fluminense de trilhas.



RedeTrilhas - Os ministérios do Turismo e do Meio Ambiente e o ICMBio mantêm a RedeTrilhas com foco no apoio à construção e ao desenvolvimento de roteiros integrados que fortaleçam a conservação da biodiversidade e a conexão entre as mais diversas paisagens do Brasil. Já são 6 trilhas de longo curso no pa ís distribuídas em quase dois mil quilômetros. São elas: Trilha Transcarioca (RJ), Trilha Caminho de Cora Coralina (GO), Trilha Sucupira (MG), Trilha Caminhos da Serra do Mar (RJ), Trilha Transmantiqueira (MG) e Trilha dos Canyons (RS).



Uma parceria do Ministério do Turismo e a UNESCO deve resultar na elaboração de um manual com orientações para apoiar a criação, estruturação e promoç&atild e;o de trilhas de longo curso no Brasil. Entre os critérios estão seguir padrões de mapeamento, sinalização e segurança para ofertar aos turistas trilhas sinalizadas e com a indicação de pontos de interesse turístico, locais para pernoite, alimentação e outros serviços de apoio.