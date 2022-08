Em busca de boas práticas governamentais, equipe de Mesquita vem a Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Em busca de boas práticas governamentais, equipe de Mesquita vem a TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 04/08/2022 19:02

O município da região metropolitana do Rio de Janeiro veio conhecer as ações do ‘Compre em Terê’, projeto vencedor da Etapa Estadual do XI Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor, no eixo de compras públicas, vencido pelo Prefeito Vinicius Claussen no mês de abril.



Viés do Pra Cima Terê - Programa Estratégico de Fortalecimento Econômico e Geração de Empregos lançado em 2020 pela Gestão Municipal, o ‘Compre em Terê’ investe na criação de ambiente favorável para os negócios e potencializa a participação das empresas da cidade nas contratações e aquisições realizadas pela Prefeitura.



Recepcionada pelos secretários municipais Fabiano Latini (Fazenda), Lucas Guimarães (Trabalho, Emprego e Economia Solidária) e Lucas Pacheco (Administração), acompanhado da coordenadora do Departamento de Suprimentos e Licitações, Eduarda Brandão, a comitiva visitou o Espaço do Empreendedor, o SINE e o setor de licitações.



“Esse intercâmbio é excelente oportunidade para os municípios conhecerem iniciativas bem sucedidas para futura implantação, sempre buscando o que há de melhor em gestão pública e prestação de serviço à população. Já estive em Mesquita conhecendo suas rotinas, pois o município é considerado referência em gestão tributária e transparência de dados públicos”, destacou o secretário Fabiano Latini.



O grupo veio acompanhado por Marcos Sá, consultor do SEBRAE-RJ. “A licitação é uma área importante para gerar desenvolvimento, pois injeta recursos na economia, e em Teresópolis ela é muito eficiente. Não é à toa que a cidade é reconhecida como referência em desenvolvimento através das compras públicas”, opinou.



Subsecretária de Orçamento e Finanças da Prefeitura de Mesquita, Debora Moreira disse que o foco do seu município é o desenvolvimento econômico. “Queremos que os nossos fornecedores possam fazer negócios com a Prefeitura de Mesquita, para que o dinheiro das nossas compras permaneça na cidade, como Teresópolis faz. Porque o dinheiro é nosso e se ele circular dentro da cidade, a gente alcança o desenvolvimento econômico”, pontuou. “A visita foi ótima, gostei muito da estrutura de Teresópolis. Saímos daqui com muitas idéias para colocar em prática no nosso munic&ia cute;pio”, acrescentou Alanderson Silveira, subsecretário de Compras, Serviços e Logística.



O coordenador de Licitação e o agente da comissão de Licitação de Mesquita consideraram a visita técnica produtiva. “Vimos as boas práticas implementadas nessa troca de experiências e vamos adaptar algumas à nossa realidade para melhorar as práticas de gestão no nosso município”, disse Reidel Ortiz. “A realidade do que hoje é implementado no município de Teresópolis mostra que Mesquita está no caminho certo, mas que ainda tem o que adequar e aprimorar. Importantíssima essa visita”, ressaltou Jones Elias Souza.



Também acompanharam a visita o agente de contratações do Departamento de Compras de Mesquita, Rafael Moutinho de Deus, e o pregoeiro Ramon Flores Ferreira Rios.



O secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária de Teresópolis se despediu do grupo agradecendo a visita. “Teresópolis passou a ser referência no estado nos procedimentos licitatórios, na transparência e especialmente na atração dos pequenos negócios para fornecimento para a administração pública. Mostramos nosso trabalho e explicamos que a gestão do Prefeito Vinicius Claussen tem apenas 4 anos e está em processo de maturação, de implantação de processos eletrônicos e de mapeamento de rotinas. Também vimos o que Mesquita tem de boas pr&aacu te;ticas. Tivemos uma experiência muito positiva, agradeço a equipe técnica pela visita”, finalizou Lucas Guimarã