O Prefeito Vinicius Claussen, a secretária de Turismo, Beth Mazzi, e o subsecretário Henrique Silva, receberam, nesta segunda-feira, 1º de agosto, Teresa Yoshiko, do Viveiro Ninkasi, e a equipe de Marketing do Grupo Petrópolis, representada por Ana Junqueira, relações governamentais do grupo, e José Luiz Sinti, gerente nacional de patrocínio e trade marketing do Grupo. - Bruno Nepomuceno

Publicado 02/08/2022 22:00

O encontro teve como objetivo estreitar as relações da empresa com Teresópolis e com a Prefeitura, visando promover experiências que a cidade, como Capital Nacional do Lúpulo, pode propiciar, como o ‘Festival de Lúpulo’, que acontecerá em setembro.



Durante a reunião foram abordados diversos assuntos, como o ‘Festival de Lúpulo’, evento que será realizado no Espaço Higino e arredores, e o ‘Adote Terê’, eixo do programa municipal ‘Terê Tão Bela’, com a renovação e a manutenção dos espaços públicos por meio de parcerias com empresas instaladas na cidade. A ideia é que a cervejaria adote uma praça da cidade e promova melhorias do espaço, com a inclusão de placas que contêm um pouco do porque Teresópolis foi agraciada com o título de Capital Nacional do Lúpulo.



A secretária de Turismo, Beth Mazzi, enfatizou que o ‘Festival de Lúpulo’, grande evento que será promovido no Espaço Higino e arredores, vai contar com experiências não só degustativas da cerveja, mas também de gastronomia, que utiliza o lúpulo como ingrediente além de cervejas especiais comemorativas e outras especiais para atividades esportivas. “Nesse evento haverá também expositores e palestras sobre a utilização do lúpulo na indústria farmacêutica e de cosméticos, que utilizam a planta, principalmente por ser um poderoso bactericida”, destacou a secretária.



Teresópolis Capital Nacional do Lúpulo



Sancionada pelo Presidente Jair Bolsonaro, foi publicada no último dia 19, no Diário Oficial da União, a Lei nº 14.414/2022, que confere ao município de Teresópolis o título de Capital Nacional do Lúpulo. De autoria do Deputado Federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), o projeto de lei 610/2019 foi aprovado no dia 9 de junho pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, e teve como relator da matéria o Senador Carlos Portinho (PL-RJ).

O produtor de lúpulo de Teresópolis é o Grupo Petrópolis e a maior área de cultivo da planta no Brasil é o Viveiro Ninkasi, localizado em Vargem Grande, na zona rural do município. É o primeiro a ser reconhecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) como produtor de mudas de lúpulo no país. No final de 2020, o viveiro também foi autorizado a importar mudas de lúpulo in vitro dos Estados Unidos para comercialização, com certificado de origem, mais uma conquista pioneira da propriedade da empreendedora Teresa Yoshiko, que vem evoluindo nas técnicas de reprodução de mudas.



Fotos: Bruno Nepomuceno