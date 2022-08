Obras de acessibilidade em prédios públicos de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Obras de acessibilidade em prédios públicos de TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 02/08/2022 12:14

O Programa Calçada Acessível, desenvolvido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e a Associação Brasileira de Cimentos Portland (ABCP), tem o objetivo de padronizar e tornar as calçadas mais acessíveis.



Com um investimento de R$ 531.430,53, resultado de emenda parlamentar do Deputado Federal Hugo Leal, o convênio contempla outras cinco calçadas: do Palácio Teresa Cristina - sede da Prefeitura, abrangendo o entorno da Praça Governador Portella, da Câmara Municipal, dos Centros Administrativos Prefeito Celso Dalmaso e Manoel Machado de Freitas e da Rodoviária.



“Seguindo a política de mobilidade urbana prevista no programa municipal ‘Terê Tão Bela’, dentro do eixo ‘Calçada para Todos’, as intervenções cumprem a Lei das Calçadas Acessíveis (Lei Complementar Municipal 271/2020). Os passeios públicos terão piso tátil de alerta e direcional, com superfície antiderrapante, a fim de facilitar a circulação de todos, especialmente de idosos e pessoas com deficiência, permitindo aos cidadãos um deslocamento fluido, livre de obstáculos, seguro contra acidentes e inclusivo”, relata o Prefeito Vinicius Claussen.