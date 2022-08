Busto da Imperatriz Teresa Cristina passa por restauração - Bruno Nepomuceno

Publicado 01/08/2022 14:42

Secretaria Municipal de Turismo providenciou a limpeza e restauro do busto em sua homenagem e do pedestal de apoio, localizados no prédio da Prefeitura, neste ano do bicentenário de nascimento da Imperatriz Tereza Cristina



Ornado com flores e cachepô rústico, doados por uma empresa de jardinagem e por um artesão, o busto está mais bonito para ser apresentado aos alunos que retornam das férias escolares e que participam do projeto ‘Olhar Teresópolis’, aula-passeio aos pontos históricos e turísticos do município.



A obra é uma homenagem do povo de Teresópolis à Imperatriz Tereza Cristina. Encomendada pelo Dr. José Antônio Coxito Granado ao escultor e professor Rodolfo Bernardelli, a peça fundida em bronze foi exposta na Ilha da Saúde, pequena ilha artificial no Rio Paquequer no terreno do Palacete Granado (hoje SESC Teresópolis), e em 6 de julho de 1967 foi doada à Prefeitura de Teresópolis. O busto original de 1889 foi esculpido em mármore Carrara e se encontra no Palácio Imperial de Petrópolis.