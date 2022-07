primeira edição do LGBT+ Turismo Expo, no Rio de Janeiro tem participação de Teresópolis - Divulgação

Publicado 29/07/2022 20:51

O evento foi realizado pela Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, onde grandes nomes de diversas áreas do setor se reuniram no Hotel Fairmont, em Copacabana. Buscando uma fatia deste mercado e sendo convidada a participar do evento, a Secretaria de Turismo de Teresópolis esteve presente no evento com um espaço onde divulgou seu destino ao trade nacional e internacional. Representaram a Secretaria a subsecretária de Eventos, Julie Siqueira, e o subsecretário de Turismo, Henrique Silva.



Com o intuito de alavancar a criação de novas ações para o segmento, a Secretaria de Estado de Turismo, em parcerias e com o apoio do trade turístico, da Prefeitura e outras iniciativas, se torna facilitadora para viabilizar um ambiente atrativo e acolhedor ao público LGBT+. A SETUR - RJ e a TURISRIO vêm realizando eventos de capacitação em Turismo com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento das políticas públicas para o Turismo, mapeando feiras que possam ajudar na divulgação do Rio de Janeiro como parte da rota turística LGBT+.



O Turismo LGBT+ é 30% mais rentável do que o turismo convencional, diz a Organização Mundial do Turismo (OMT). Pesquisa realizada pelo Fórum de Turismo LGBT mostrou que o Brasil é o país da América do Sul que mais tem capacidade econômica para crescer com o turismo nesse segmento. Matéria da Panrotas destaca que o Brasil sedia mais de 150 eventos de Orgulho LGBT+ em todo o país e a cidade do Rio de Janeiro está em segundo lugar como destino de preferência do público LGBT+, perdendo apenas para São Paulo e a frente da Bahia. De acordo com o blog, o Rio já foi eleito como ‘a cidade mais friendly do mundo’, há alguns anos.