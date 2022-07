Asfalto Presente começa recapiamento na Tijuca - Bruno Nepomuceno

Asfalto Presente começa recapiamento na TijucaBruno Nepomuceno

Publicado 28/07/2022 20:36

A Guarda Civil Municipal/Secretaria de Segurança Pública informa que devido à aplicação de asfalto quente na Rua Prefeito Sebastião Teixeira, a partir das 7h desta quinta-feira, 28/07, o acesso à Tijuca acontece pela Rua Padre Tintório, por onde os motoristas devem seguir até a Rua Manoel José Lebrão e de lá acessar o bairro.



Outra rota alternativa orientada pela GCM é através da Rua Tenente Luiz Meirelles, no Bom Retiro, por onde os condutores de veículos podem acessar a Rua Mariana – a do Clube Bom Retiro, para chegar ao seu destino na Tijuca.



Importante ligação entre o centro da cidade e os bairros Tijuca, Parque São Luiz, Bom Retiro e Ermitage, a Rua Prefeito Sebastião Teixeira é mais uma via pública contemplada pelo programa ‘Asfalto Presente’ realizado em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado.



Um investimento de mais de R$ 45 milhões do Governo Estadual, o programa ‘Asfalto Presente’ prevê o recapeamento de 50 quilômetros de vias públicas. O termo de cooperação técnica entre Estado e Município foi assinado em fevereiro, em Teresópolis, e começou em maio pela Rua Manoel Carreiro de Mello, no Pimentel, ampliando o alcance do programa municipal ‘Asfalto Novo’, executado pela Prefeitura. Pintura e sinalização horizontal e vertical completam a ação.