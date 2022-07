Programa "Emprega Terê" disponibiliza novo espaço para candidatos a empregos - Divulgação

Publicado 25/07/2022 22:46

Recrutadores do grupo Black Star Segurança e Multisserviços, de Nova Friburgo, passaram a semana entrevistando candidatos a vagas de emprego para duas empresas de Teresópolis. O processo seletivo foi realizado na Prefeitura, em espaço cedido pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, através do SINE Teresópolis.“O SINE selecionou currículos dentro do perfil que buscávamos, entrevistamos os candidatos e tivemos um atendimento muito assertivo, com um tempo de resposta muito rápido do nosso setor de Recursos Humanos. O espaço e a estrutura oferecidos para o nosso trabalho são muito bons. Saímos com a integração dos selecionados toda feita no SINE, com entrega de uniformes e de EPI”, relatou William Muxineli, diretor do Grupo Black Star, acompanhado pela analista de RH, Maiana Lopes.Michele Silva Huck aprovou o atendimento. “Deixei o currículo, me ligaram para vir fazer a entrevista e no mesmo dia fui avisada que havia sido escolhida para uma das vagas”, relatou. “Foi muito rápido, entre entrevista e seleção. E já saí aprovada para a vaga de emprego”, comemorou Delma da Silva Almeida.Unidade do Sistema Nacional de Emprego operacionalizada pela Secretaria Municipal de Trabalho, em convênio com o Governo do Estado, o SINE possui um banco de dados de diversos profissionais em busca de vaga no mercado de trabalho. O sistema é gratuito e confiável.“Esse trabalho é mais uma iniciativa do programa Emprega Terê’, posto em prática pela Gestão Municipal. O empregador nos repassa as vagas que pretende preencher e a secretaria disponibiliza espaço para entrevistas e escritório de apoio. Também oferecemos a ele acesso ao banco de currículos do SINE, para que identifique potenciais candidatos com o perfil que considera mais adequado para a sua empresa. A captação de vagas é uma área que a Gestão Municipal está potencializando cada vez mais”, pontuou Lucas Guimarães, secretário de Trabalho, Emprego e Economia.Os empregadores interessados em disponibilizar vagas de emprego no SINE Teresópolis podem solicitar a ficha para o cadastro, de acordo com a necessidade de sua empresa, através do e-mail trabalho@teresopolis. rj.gov.br ou pelo telefone (21) 2742 3352, ramal 258.