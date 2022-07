"Quarta às 10" tem palestra sobre primata ameaçado de extinção - Divulgação

"Quarta às 10" tem palestra sobre primata ameaçado de extinçãoDivulgação

Publicado 25/07/2022 22:03

Popularmente conhecido como Sagui-da-serra-escuro, o Callithrx aurita está na lista das 25 espécies de primatas mais ameaçadas do mundo. O registro de sua presença em área do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis e as ações de preservação da espécie, levando em conta a indicação de áreas adequadas para sua conservação, serão tema de palestra virtual do projeto ‘Quarta às 10’.O assunto será abordado por dois biólogos e pesquisadores. Vitor Guniel Cunha, atual chefe do Parque Municipal, é Mestre em biodiversidade em unidades de conservação pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro e especialista em desenvolvimento territorial pela UERJ. Já Rodrigo Salles de Carvalho possui Doutorado em Ecologia pelo Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução da UERJ, tem Mestrado em Ecologia Aplicada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é diretor-presidente da ONG Programa de Educação Ambiental, sediada em Juiz de Fora/MG e, recentemente, foi convidado para ser membro do Comitê de Especialistas de Espécies do Grupo de Conservação de Primatas da União Internacional para a Conservação da Natureza.Com mediação da bióloga Beatriz TJader, a palestra virtual será nesta quarta-feira, 27/07, às 10h, com transmissão pelo Canal do Youtube, e poderá ser acessada pelo link https://www.youtube.com/watch?v=VS6qVxD-uM0. Criado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o projeto ‘Quarta às 10h’ faz parte da Sala Verde que te Quero Verde, espaço virtual e físico destinado à educação ambiental com o objetivo de ampliar o conhecimento da sociedade sobre preservação do meio ambiente.