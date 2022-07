Emenda parlamentar do Deputado Federal Hugo Leal garante motoniveladora e trator para Teresópolis - Sidney Pontes

Emenda parlamentar do Deputado Federal Hugo Leal garante motoniveladora e trator para Teresópolis Sidney Pontes

Publicado 22/07/2022 22:41

Conforme divulgado pelo Prefeito Vinicius Claussen, chegou a Teresópolis, nesta sexta-feira, 22, a motoniveladora adquirida por meio de recursos de emenda parlamentar do Deputado Federal Hugo Leal, assim como o novo trator que o município comprou também com a referida emenda parlamentar. As máquinas, que somam mais de R$ 1,3 milhão em investimentos, vão reforçar a estrutura da Secretaria de Agricultura e agilizar os trabalhos de manutenção das vias do interior.



Durante a gestão do Prefeito Vinicius Claussen, foram adquiridos com recursos próprios, por meio de licitação, duas retroescavadeiras, duas máquinas rolo compactador, uma motoniveladora patrol, um trator de esteira e duas Bobcat (máquinas compactas usadas em várias funções, como fresadeira de asfalto e perfuratriz). Além desses equipamentos, a gestão municipal comprou uma retroescavadeira por meio de emenda parlamentar do deputado federal Felício Laterça.



“Com os equipamentos é possível ampliar os serviços de zeladoria do município, reparos de galerias, fazer obras emergenciais e melhorar as condições das estradas do interior”, ressaltou o Prefeito Vinicius Claussen, agradecendo aos deputados federais Hugo Leal e Felício Laterça por todas as emendas parlamentares destinadas a Teresópolis.