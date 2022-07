Vacinação aos sábados contra a Covid-19 em Teresópolis - Divulgação

Publicado 22/07/2022 22:02

Neste sábado, 23, a imunização acontece nas unidades da Fonte Santa e do Meudon.



A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria M. de Saúde, passa a oferecer também aos sábados a vacina contra a COVID-19 para o público de 12 anos ou mais. A imunização vai ser realizada nas unidades do Meudon, Rosário e Fonte Santa, que possuem o programa ‘Saúde na Hora’, conforme escala.



Neste sábado, 23, das 9h às 15h, o serviço estará disponível nas unidades de saúde da Fonte Santa e do Meudon. A Prefeitura, por meio das redes sociais, vai comunicar semanalmente os postos escalados.

A vacinação contra a COVID-19 também segue durante a semana em Teresópolis, de segunda a sexta, nas unidades de saúde, na cidade e no interior, de acordo com calendário divulgado pela Secretaria de Saúde diariamente nas redes sociais.