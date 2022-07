Ato do Presidente da República reconhece Teresópolis como Capital Nacional do Lúpulo - Divulgação

Ato do Presidente da República reconhece Teresópolis como Capital Nacional do LúpuloDivulgação

Publicado 20/07/2022 12:48

Sancionada pelo Presidente Jair Bolsonaro, foi publicada nesta terça-feira, 19/07, no Diário Oficial da União, a Lei nº 14.414/2022, que confere ao município de Teresópolis o título de Capital Nacional do Lúpulo. De autoria do Deputado Federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), o projeto de lei 610/2019 foi aprovado no dia 9 de junho pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, e teve como relator da matéria o Senador Carlos Portinho (PL-RJ).



O produtor de lúpulo de Teresópolis é o Grupo Petrópolis e a maior área de cultivo da planta no Brasil é o Viveiro Ninkasi, localizado em Vargem Grande, na zona rural do município. É o primeiro a ser reconhecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) como produtor de mudas de lúpulo no país. No final de 2020, o viveiro também foi autorizado a importar mudas de lúpulo in vitro dos Estados Unidos para comercialização, com certificado de origem, mais uma conquista pioneira da propriedade da empreendedora Teresa Yoshiko, que vem evoluindo nas técnicas de reprodução de mudas.



“O lúpulo, como insumo das indústrias cervejeira, farmacêutica e de refinamento do álcool, é a matriz agrícola de maior valor agregado do mundo. Seu cultivo pode alavancar o desenvolvimento de Teresópolis, da nossa região e do Estado do Rio de Janeiro, trazendo mais oportunidades e renda para nossos agricultores. O título de Capital Nacional do Lúpulo é muito importante para a valorização da nossa agricultura e reconhece nosso protagonismo nesse movimento, não só pelo cultivo que já é feito no nosso interior como por sediarmos o único viveiro do país autorizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a produzir e comercializar mudas de lúpulo. Estamos confiantes de que seguiremos mais fortes nos consolidando como importante município produtor de lúpulo”, comemora o Prefeito Vinicius Claussen.



Para a secretária municipal de Turismo, Elizabeth Mazzi, o título vai contribuir para fortalecer ainda mais o turismo e a economia do município. “Como já anunciado pelo Prefeito Vinicius Claussen, a partir desse ano, teremos no calendário oficial da cidade um grande evento, o Festival do Lúpulo, que este ano será realizado com recursos do Governo do Estado, abrindo o calendário cervejeiro estadual. Nesse evento que pretende promover Teresópolis como Capital Nacional do Lúpulo, iremos valorizar a cultura cervejeira, oferecendo as experiências que envolvem esse produto. Das atrações infantis às atividades esportivas e gastronômicas, divulgando a importância do lúpulo também na área farmacêutica e movimentando o trade turístico e demais negócios do município”, ressalta Elizabeth Mazzi.



O Prefeito Vinicius Claussen disse continuar trabalhando para obtenção de recursos, por meio de emendas parlamentares, como forma de viabilizar o desenvolvimento de projetos relacionados a questões fitossanitárias e de tropicalização do lúpulo. A intenção é utilizar parte do Condomínio Agrotech Industrial para fazer um campo experimental que viabilize esses estudos.