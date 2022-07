Professores municipais de Teresópolis recebem formação continuada - Divulgação

Publicado 19/07/2022 21:55

Na última semana, professores do Ensino Fundamental I e II chegaram ao final de mais um ciclo de formações. O objetivo destas capacitações foi instrumentalizar os educadores para que estejam aptos a desenvolver atividades com a utilização dos tablets que estão chegando para nossos alunos.

Serão mais de 19 mil alunos contemplados com o equipamento, que possibilitará, por meio da tecnologia e inovação, uma ampliação do processo de ensino-aprendizagem.

Foram oito workshops, ministrados pelo Prof.Motta, educador com foco em inovação e tecnologia educacional, mestre em educação e especialista em metodologias ativas de aprendizagem.