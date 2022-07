Prefeitura de Teresópolis divulga nota sobre incêndio no Sopão - Reprodução mídias sociais

Prefeitura de Teresópolis divulga nota sobre incêndio no SopãoReprodução mídias sociais

Publicado 18/07/2022 14:11

Em relação ao incêndio ocorrido na noite de sábado, 16/07, no Abrigo Beneficente Sopão, a Prefeitura de Teresópolis informa que desde as primeiras horas do ocorrido, a Secretaria de Desenvolvimento Social está prestando assistência às pessoas em situação de rua (PSR) que estavam abrigadas no espaço fornecendo dormitórios e refeições, de forma semelhante ao que já era oferecido pela instituição.



A pessoa acusada de atear fogo no local foi abordada no domingo, 17/07, por agentes da Guarda Civil Municipal, detida por policiais militares da Operação Segurança Presente e encaminhada para a 110ª Delegacia Policial.



Também prestaram os primeiros atendimentos equipes das secretarias de Segurança Pública/Guarda Civil Municipal, em apoio às ações dos agentes da Operação Segurança Presente e ao Corpo de Bombeiros, e de Esporte e Lazer. A Defesa Civil esteve no local fazendo vistorias e, apesar dos danos, a estrutura remanescente não está com risco de desabamento.



Informa ainda que o Abrigo Beneficente Sopão é uma instituição particular e que atualmente não possui convênio ou termo de colaboração com a Prefeitura, que apenas disponibiliza colaboradores do Programa Operação Trabalho (POT) para a realização de serviços gerais no espaço.

Ao todo, 12 pessoas estavam abrigadas no Sopão e hoje elas estão instaladas no alojamento do Ginásio Poliesportivo Pedrão, o que não impede o pleno funcionamento das atividades realizadas pela Secretaria de Esporte e Lazer.



A alimentação, que antes era fornecida exclusivamente pela equipe do abrigo agora também é fornecida pelo Café e Sopa Popular, programas da Prefeitura de Teresópolis, durante a semana, com café da manhã e jantar. O almoço e o lanche da tarde serão servidos aos 12 abrigados pela equipe técnica do Sopão, que são beneficiários do POT, e essas refeições serão produzidas e servidas nas instalações do Café Popular.

A Secretaria de Desenvolvimento Social prestará assistência a essas pessoas durante o tempo necessário para que o Abrigo Sopão possa ser reestruturado para voltar a recebê-los.



A Secretaria está aceitando doações de material de limpeza, itens de higiene pessoal, roupas de cama e de banho, que podem ser entregues na sede do CREAS Teresópolis, na Rua Carmela Dutra, 812, Agriões, de 9h às 16h.