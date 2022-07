Incêndio atinge Sopão em Teresópolis na noite deste sábado, 16/07 - Cacau Repórter

Incêndio atinge Sopão em Teresópolis na noite deste sábado, 16/07Cacau Repórter

Publicado 17/07/2022 10:20 | Atualizado 17/07/2022 11:01

Moradores da rua Filomena, próxima ao Sopão, saem assustados de suas casas para preocupados com o incêndio Cacau Repórter

A Secretaria de Desenvolvimento Social informou que os dormitórios não foram afetados, mas foi necessário transferir os abrigados para o Ginásio Poliesportivo Pedro Jahaara, o Pedrão, por conta da grande quantidade de fumaça, que podia causar intoxicação. Equipes do Corpo de Bombeiros lutaram para controlar as altas chamas e evitar risco de explosão Cacau Repórter O abrigo Sopão fica ao lado da UPA, na rua Tenente Luiz Meirelles. O incêndio começou por volta das 22:30, e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local, que, segundo testemunhas, abrigava um depósito de reciclagem. No mesmo local, pessoas em condições de rua podiam se abrigar nas noites frias de inverno.A Secretaria de Desenvolvimento Social informou que os dormitórios não foram afetados, mas foi necessário transferir os abrigados para o Ginásio Poliesportivo Pedro Jahaara, o Pedrão, por conta da grande quantidade de fumaça, que podia causar intoxicação.

O local foi interditado pela Defesa Civil, temporariamente, por haver riscos de desabamentos. Antes, as equipes dos bombeiros já tinham conseguido controlar as chamas e apagar o fogo. O Secretário de Desenvolvimento Social afirmou que a área destinada aos dormitórios não foi afetada. Investigações serão realizadas para apurar a causa do incêndio.



Equipes do Corpo de Bombeiros tentam controlar incêndio no Sopão.#ODia



Crédito: Cacau Repórter pic.twitter.com/TTpsf8xx0t — Jornal O Dia (@jornalodia) July 17, 2022