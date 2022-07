Festa Junina do CRAS Alto é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Divulgação

Publicado 15/07/2022 21:16

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Alto, promoveu, na última quarta-feira, 13, uma bela festa julina para as alunas da oficina de artesanato da unidade. As festas fazem parte do Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos, que tem como principal função evitar situações de risco social.



Além de todos os itens tradicionais desse tipo de festa, como caldos, doces, roupas e músicas típicas, toda a decoração da festa ficou por conta das próprias alunas, que produziram belíssimos ornamentos como bandeirinhas de juta, toalhas de chita, bonecos decorativos e painéis, que servem não só como decoração, mas também como uma renda extra para as alunas.



“As oficinas de artesanato têm como maiores frequentadoras mulheres idosas, então ela já se faz extremamente necessária pelo enfrentamento da solidão, que atinge esse público de forma mais intensa, e também pelo estímulo ao convívio com outros membros da comunidade. Além disso, as oficinas também têm como objetivo o aprendizado de um ofício que pode servir como renda extra para essas mulheres, e fazer diferença não só na vida social, mas também na vida financeira delas”, relatou a Coordenadora do CRAS Alto, Adriana Marques.



O Secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, esteve presente na festividade e conferiu de perto os trabalhos produzidos pelas artesãs e pela equipe do CRAS Alto. “É muito gratificante saber que nós podemos proporcionar esse momento de lazer para pessoas que por muitas vezes não teriam essa oportunidade na sua vida cotidiana. Os momentos de reuniões, como as festas, são muito importantes, mas saber que, além disso, nós também estamos proporcionando uma possível renda extra, é o que de fato nos deixa mais alegres em realizar esse trabalho”, comentou o secretário.